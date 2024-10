Un Cagliari con tanto cuore ha la meglio di un Torino mai domo che con parsimonia e pazienza stava portandosi a casa un buon punto per la salvezza. Ma i granata non avevano fatto i conti col Capitano. Daniele Conti gli ha rispediti a casa senza nemmeno un punto, con due punizioni una più bella dell'altra. Il centrocampista romano, ma sardo d'adozione, aveva portato in vantaggio i rossoblu al 43' pt, a un soffio dal fischio finale del primo tempo, con una bella punizione che ha ingannato Padelli. A inizio ripresa, però, Immobile ha rimesso le cose in parità. Quando la partita volgeva al termine col punteggio di 1-1, ci ha pensato ancora Conti con uno splendido calcio di punizione. Una botta tremenda che ha bucato le mani del portiere del Toro. Tre punti fondamentali per un Cagliari che ha ancora molta strada da fare per tornare la squadra ammirata nel primo scorcio di stagione.

Ecco il tabellino del match:

Cagliari (4-3-1-2): Avramov; Pisano (75' Cossu) Rossettini, Astori, Murru; Dessena, Conti, Eriksson; Nainggolan (87' Cabrera); Ibarbo, Sau (80' Ibraimi). A disp.: Carboni, Ariaudo, Avelar, Del Fabbro, Nenè. All.: Lopez

Torino (4-3-3): Padelli; Darmian, Bovo, Moretti, D'Ambrosio; Basha, Vives, Brighi (90' Meggiorini); Cerci, Immobile, El Kaddouri (68' Bellomo). A disp.: Berni, Gomis, S. Masiello, Maksimovic, Glik, Gazzi. All.: Ventura

Arbitro: Calvarese

Marcatori: 43', 88' Conti (C), 52' Immobile (T)

Ammoniti: El Kaddouri, Moretti, Vives (T), Pisano, Ibarbo, Nainggolan, Conti (C)