Il Cagliari esce sconfitto nella serata del ricordo di Gigi Riva. Primo tempo da incubo per i rossoblù che vanno sotto di due gol. Nella ripresa la reazione c’è, col gol di Viola e con diverse altre occasioni ma il Torino esce vincitore dalla sfida.

LA CRONACA

Mister Ranieri ancora una volta rivoluziona l’undici rossoblù: Scuffet in porta, difesa a tre con Hatzidiakos centro sinistra, Dossena centrale e Wieteska centro sinistra, Azzi e Zappa sulle fasce, Makoumbou e Sulemana s centrocampo, Jankto e Nandez ad agire dietro Petagna.

Nei primi minuti subito apprensione per un possibile infortunio di Sulemana, dopo un contatto con Linetty, ma l’ex centrocampista del Verona prova a stringere i denti. Dopo qualche minuto però è costretto al cambio: dentro Prati.

Al 23’ il Torino passa in vantaggio: volata di Bellanova sulla destra, cross basso in mezzo, irrompe Duvan Zapata che brucia Wieteska e batte Scuffet. La reazione del Cagliari due minuti dopo con Jankto che viene lanciato in profondità sorprendendo la difesa del Toro, ma Milinkovic Savic è attento e in tuffo respinge il tiro-cross del ceco.

Al 28’ cross di Lazzaro, colpo di testa di Sanabria e grande parata di Scuffet in tuffo. Ancora Toro pericoloso subito dopo, Zapata di gira benissimo in area di rigore, palla dentro per Vlasic, ma il croato non riesce a ribadire a rete. Al 34’ grande chance per il Cagliari: cross di Wieteska, Milinkovic Savic sbaglia l’uscita ma Jankto di testa con la porta spalancata non riesce a dare forza e Tameze sulla linea rinvia; ancora Jankto protagonista un minuto dopo, sponda di Petagna, destro dell’ex Samp e Milinkovic Savic respinge col piede.

Al 40’ Zapata come una furia se ne va presentandosi solo davanti a Scuffet ma il portiere del Cagliari vince stavolta il duello. Al 42’ ancora Zapata vicino al gol, assist di Buongiorno, colpo di testa del colombiano, in concomitanza con Wieteska e ancora Scuffet a respingere. Sul capovolgimento di fronte Jankto, sempre lui, diagonale respinto dal portiere granata. Al 48’ il Toro raddoppia: Ricci supera Wieteska, si invola verso Scuffet e lo batte con un destro preciso.

All’intervallo dentro Viola e Pavoletti, fuori Jankto e Hatzidiakos. Al 48’ sempre Zapata sfugge al controllo di Zappa, tiro in scivolata, respinta di Scuffet, il duello si ripropone. Al 52’ colpo di testa di Zappa, palla alta. Al 58’ cross di Viola per la testa di Pavoletti, para sicuro Milinkovic Savic. Al 63’ Nandez in profondità per Petagna che da buona posizione spreca calciando addosso al portiere avversario.

Al 66’ altra devastante discesa di Bellanova, palla in mezzo, Sanabria cicca la conclusione, arriva Lazzaro, botta e parata di Scuffet; sul ribaltamento di fronte, calcia Prati da fuori, sfera che finisce comoda tra le braccia dell’estremo difensore serbo.

Al 68’ colpo di testa di Dossena, neanche a dirlo, Milinkovic Savic si rifugia in calcio d’angolo. Al 70’ fuori Nandez e Azzi, dentro Lapadula e Augello. Al 74’ bella punizione di Gineitis, palla poco sopra la traversa. Al 77’ il Cagliari accorcia le distanze: sinistro al fulmicotone di Viola, palla che si insacca alle spalle del portiere granata. All’82’ cross di Zappa, Lapadula in anticipo sul difensore ma la palla si spegne a lato.

Al 86’ Cagliari all’arrembaggio: doppia occasione per Pavoletti, primo tiro respinto da Linetty in scivolata (palla destinata alla porta) e secondo tiro che si spegne a lato. Cinque minuti di recupero. Al 92’ il Torino triplica con Pellegri ma il Var annulla per fuorigioco. Il Cagliari ci prova ancora e all’ultimo minuto ha l’occasione del pareggio con Lapadula ma Sazonov sulla linea respinge. Finisce così.