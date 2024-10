Dopo un primo tempo equilibrato, i rossoblù soccombono letteralmente. Uno-due micidiale nel giro di5’a metà ripresa firmato Iago Falquè-Ljajic, con Ansaldi e Obi che chiudono i conti nel finale. Una sconfitta che fa ripiombare i rossoblù nella lotta retrocessione. LA CRONACA Mister Lopez propone a sorpresa Deiola in mezzo al campo con Barella e Padoin. Miangue vince il ballottaggio con Lykogiannis a sinistra, mentre Sau affianca Pavoletti davanti. La partita inizia e dopo7’il Toro va vicinissimo al vantaggio con Baselli che calcia incredibilmente fuori a porta praticamente spalancata. All'11 è il Cagliari a sfiorare il vantaggio con Deiola che tira alto solo davanti a Sirigu. La partita è costellata di errori tecnici da una parte e dall’altra, sia nei disimpegni, sia nelle conclusioni. Al31’Sirigu devia in angolo una conclusione ravvicinata di Padoin, bravo nello stoppare al volo un passaggio lungo dalle retrovie.

Al 40’botta di Pavoletti da fuori, palla alta. Il primo tempo si conclude col risultato di 0-0. Nella ripresa, dopo3’tiro di Ansaldo respinto da Cragno e pronta deviazione di Belotti, con Ceppitelli bravo a smorzare il tiro del “gallo”. Al5’colpo di testa di Burdisso, palla deviata in cornetti, brivido per la difesa rossoblù. Al7’tocco improvviso di Sau e parata di riflesso di Sirigu. Attorno al10’un violento acquazzone si abbatte sulla Sardegna Arena. Al16’Torino in vantaggio: Belotti anticipa Castan, calcia, Cragno respinge sul palo, ma la palla arriva a Iago Falquè che insacca a porta vuota. Quattro minuti dopo, raddoppio del Toro: Iago Falquè, stavolta in versione assistman, serve la palla in mezzo per Ljajic che in diagonale batte Cragno. Uno-due terribile per il Cagliari.

Il Toro poi chiude definitivamente i conti con Ansaldi al79’con un destro che si infila alle spalle dell'incolpevole Cragno. A2’dalla fine anche il gol di Obi per il 4-0 granata. La partita in pratica si chiude qua.

IL TABELLINO CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Romagna, Ceppitelli, Castan; Faragò, Deiola (62’Ceter), Barella (88’Dessena) Padoin, Miangue; Sau (71’Han), Pavoletti. A disposizione: Rafael, Crosta, Andreolli, Cossu, Giannetti, Pisacane, Ionita, Lycogiannis, Caligara.

Allenatore: Lopez

TORINO (3-5-2): Sirigu; Nkoulou (46’Bonifazi), Burdisso, Moretti; De Silvestri, Acquah (54’Ljajic), Rincon, Baselli, Ansaldi; Falque (77’Obi) Belotti. A disposizione: Coppola, Ichazo, Valdifiori, Berenguer, Edera, Barreca.

Allenatore: Mazzarri

MARCATORI:61’Iago Falquè (T);65’Ljajic ( T);79’Ansaldi (T);88’Obi (T)

AMMONITI: Ansaldi (T) LE PAGELLE I PIU' Una disfatta dalla quale non si salva nessuno.

I MENO Prima da titolare per Deiola che però spreca l’occasione concessagli dal tecnico Lopez. Imperdonabile l’errore sottoporta a inizio match. Anche Sau, riproposto da titolare al posto di Han delude parecchio, confermando di essere in una stagione no. Balla terribilmente la difesa nella ripresa, con Belotti-Iago Falquè-Ljajic sugli scudi. Non pervenuta la spinta sulle fasce del duo Faragò-Miangue.

La riprova della prestazione altamente negativa del reparto arretrato rossoblù la si ha in occasione del tris granata. Regia poco lucida di Barella, che almeno nel primo tempo ci prova, qualche lampo di lucidità di Padoin e la solita lotta di Pavoletti. Poi poco altro.