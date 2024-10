Una vittoria di vitale importanza per il Cagliari di Claudio Ranieri. Adesso, i rossoblù vedono avvicinarsi l'obiettivo playoff, ma non bisogna abbassare la concentrazione. Così ha parlato il mister in conferenza stampa: "È stato determinante l'apporto dei ragazzi che ci hanno creduto. Siamo passati in vantaggio e potevamo fare il secondo gol. Subito il pareggio della Ternana ci siamo spenti. Non capisco per quale motivo i ragazzi non reagiscano al gol subito", ha commentato.



"Nel secondo tempo abbiamo fatto una gran partita, siamo riusciti a portare a casa questa vittoria - ha aggiunto -. Bene la Ternana, che ha un signor attacco e sa quello che vuole. Grande parata di Radunovic su Falletti". Sulle scelte: "Io guardo tutti gli allenamenti e i ragazzi che ho messo all'inizio erano i ragazzi che mi hanno più convinto. Il duo Zappa-Di Pardo stavano bene, ma poi ho dovuto mettere Barreca nella ripresa".



"Tra primo e secondo tempo tanti cambi. Ho tranquillizzato i ragazzi e ho dato le direttive per vincere la partita. Voglio ringraziare tutti i giocatori che sono entrati nella ripresa perché hanno cambiato la partita - ha sottolineato -. Peccato perdere Rog per la prossima". L'importanza del successo: "Ai ragazzi ho detto poco: vincere oggi significava mettere mezzo piede ai playoff, vediamo le partite di domani. Noi siamo pronti e vogliamo qualificarci a questi playoff benedetti".



Il sogno Serie A è vivo: "Io sono convinto che dobbiamo andare a giocarcela con tutti. I playoff sono una lotteria e ce la dobbiamo giocare - afferma Ranieri -. Niente è scontato nonostante i giocatori che abbiamo in rosa. Oggi è più facile documentarsi sugli avversari, il mio ruolo è cambiato tantissimo. Negli anni '90 non avevo i preparatori fisici, oggi abbiamo il match analyst che domani mi dirà già vita morte e miracoli del prossimo avversario. Il calcio si è evoluto tanto".