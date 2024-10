Il Cagliari batte la Ternana e si rilancia in zona quarto posto, aspettando le partite di domani. Dopo pochi minuti subito il vantaggio di Deiola e poi il blackout col pareggio della Ternana dopo pochi minuti e un primo tempo giocato malissimo. All’intervallo Ranieri fa quattro cambi e la squadra rossoblù cambia marcia, trovando il gol con Zappa e andando vicina al tris. Nel finale qualche brivido ma la vittoria ritorna dopo un mese e mezzo.



LA CRONACA



Mister Ranieri ripropone Pavoletti in attacco accanto a Lapadula, con Zappa a sinistra al posto dello squalificato Azzi e Di Pardo a sinistra. Con Radunovic in porta, al centro della difesa ci sono i soliti Dossena e Obert, a metà campo Nandez e Lella rispettivamente a destra e a sinistra, con Deiola e Makoumbou in mezzo al campo.



Il Cagliari parte subito all’attacco e trova il gol con Deiola dopo quattro minuti: cross di Nandez che trova il centrocampista rossoblù sul secondo palo pronto a battere Iannarilli con un bel tocco al volo. Al 10’ altra grande occasione per il Cagliari: cross in mezzo, sponda di tacco di Pavoletti, tocco di Lapadula per Nandez che tira a botta sicura, ma una deviazione di un difensore della Ternana vanifica tutto. Al 12’, all’improvviso, arriva il pareggio degli umbri: Dossena respinge di testa, Coulibaly a sua volta di testa la ributta in area, la difesa rossoblù si alza in maniera disordinata e Partipilo ne approfitta per battere Radunovic con una fulminea girata a rete. Al 14’ sinistro a giro pericolosissimo di Favilli poco fuori area, palla che sibila sul fondo vicino all’incrocio dei pali. Partita che nella fase centrale del primo tempo diventa nervosa, farcita di errori e duelli in mezzo al campo. Al 33’ Dossena salva quasi sulla linea un cross messo in mezzo da Partipilo con Radunovic che era andato a chiudere sull’attaccante ternano. Un minuto dopo, colpo di testa di Favilli centrale, stavolta il portiere serbo del Cagliari non ha particolari problemi nel parare. Il primo tempo si chiude così, con la squadra di Ranieri che ha iniziato benissimo, ma si è spenta praticamente subito.



All’intervallo l'allenatore romano ne cambia addirittura 4! Dentro Rog, Barreca, Luvumbo e Altare, fuori Lella, Di Pardo, Pavoletti e Obert. Al 53’ doppia clamorosa chance per Luvumbo che per due volte ha la palla del 2-1 ma non riesce a battere Iannarilli da due passi. Al 60’ il Cagliari torna in vantaggio: Luvumbo strappa sulla sinistra, mette in mezzo, Lapadula è marcato, si gira, tiro-cross rasoterra sul quale si avventa Zappa che batte il portiere avversario. Al 65’ altra incredibile chance per segnare per il Cagliari ma Rog, con un rigore in movimento, tira addosso a Iannarilli prendendo solo un calcio d’angolo. Al 69’ dentro Goldaniga per Zappa, acciaccato. Al 78’ altra grandissima parata del portiere ternano a negare il gol a Lapadula con un ottimo colpo di testa praticamente destinato all’incrocio dei pali. All’86’ Radunovic salva il risultato volando all’incrocio dei pali e deviando un destro fulminante di Falletti. Un minuto dopo Donnarumma giù in area di rigore, grandi proteste, ma per l’arbitro non è rigore. Quattro minuti di recupero. Al quarto di questi viene espulso Diakitè della Ternana per proteste e poco dopo l’arbitro fischia la fine del match!