Il Cagliari dovrà fare a meno di Michael Folorunsho per le prossime settimane. Il centrocampista, come si legge in una nota, si è operato a Roma.

"E' stato sottoposto a un intervento chirurgico per la sutura del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. L'operazione è stata eseguita dal pro. Pier Paolo Mariani presso la clinica Villa Stuart di Roma. Il calciatore proseguirà come da programma il suo iter riabilitativo".

I tempi di recupero stimati sono di circa 40 giorni. L'obiettivo del giocatore è di rientrare per inizio febbraio. Starà dunque ai box per almeno 5 partite.