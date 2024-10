Finisce col punteggio di 2-2 l’esordio in campionato del Cagliari. Dopo il doppio svantaggio i rossoblù reagiscono e segnano due gol nel giro di pochi minuti attorno all’ora di gioco. Poi non riesce l’assalto finale e il risultato resta quello di pareggio.

LA CRONACA. Mister Semplici inserisce Deiola in mezzo insieme a Strootman e Marin in mezzo al campo col ritorno di Nandez sulla destra e Dalbert sulla sinistra. Joao Pedro e Pavoletti davanti. Nel pacchetto arretrato ecco Walukiewicz, al centro di alcune voci di cessione, Godin e Carboni. Cragno in porta. L’avvio è di marca spezzina e difatti al 7’ arriva il gol di Gyasi libero di calciare da fuori area. La reazione del Cagliari è tutta in un sinistro alto di Carboni. Al 20’ si vede ancora lo Spezia dalle parti di Cragno, destro incrociato di Verde, attento il portiere rossoblù. Al 24’ grande occasione per il Cagliari con Walukiewicz che non approfitta di una corta respinta di Zoet per battere il portiere spezzino da due passi e con la porta spalancata! Al 30’ triplo tentativo del Cagliari sugli sviluppi di corner, è Deiola ad andare vicino al gol ma il suo tiro è respinto quasi sulla linea da un difensore avversario.

Tra i migliori del Cagliari Nandez, accolto con qualche fischio a inizio partita, fischi trasformati in applausi dopo le solite giocate dell’uruguaiano, come al solito trascinanti. Al 41’ colpo di testa di Joao Pedro, Zoet para facilmente. Due minuti dopo stessi protagonisti, stavolta il tiro del brasiliano è angolato ma il portiere olandese si distende e devia in corner. Il primo tempo si chiude con il punteggio di 1-0 per lo Spezia.

Avvio subito forte del Cagliari che al 47’ va vicino al gol con Pavoletti. Al 51’ percussione di Nandez sulla destra, si presenta in area ma spara addosso a Zoet. Al 58’ lo Spezia raddoppia: azione manovrata da sinistra a destra, palla dentro di Amian per l’inserimento di Bastoni che filmina Cragno. Subito dopo Joao Pedro va al tiro dopo la sponda di Pavoletti ma è bravo un giocatore avversario ad intervenire in scivolata e sventare il pericolo. Al 62’ il Cagliari accorcia le distanze con un gran destro da fuori area di Joao Pedro che si insacca all’angolino.

Subito dopo la rete, fuori Walukiewicz e Deiola, dentro Pereiro e Zappa. Al 64’ rigore per il Cagliari per atterramento di Zoet su Pavoletti: batte Joao Pedro e segna, siamo sul 2-2!! Al 74’ fuori Godin e dentro Ceppitelli. Al 76’ destro di Joao Pedro respinto dal portiere, si avventa Pavoletti che non riesce a ribadire in rete. Sul capovolgimento di fronte gol di Maggiore, pescato però in posizione irregolare. All’83’ uscita avventata del portiere dello Spezia, Pavoletti si ritrova la palla da calciare a porta vuota ma è troppo lontano e incoccia le gambe di un avversario. Per l’assalto finale fuori Pavoletti e Carboni, dentro Simeone e Lykogiannis. Cinque minuti di recupero, ma il risultato non cambia più.