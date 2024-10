Il Cagliari scende in campo per il primo impegno ufficiale della nuova stagione e lo fa in Coppa Italia, contro la Spal, che ha battuto il Messina nel secondo turno. Dopo le amichevoli precampionato si fa sul serio per la truppa di Rastelli.

Le due squadre sono scese in campo con questi undici:

CAGLIARI (3-5-2): Storari; Bruno Alves, Ceppitelli, Capuano; Isla, Padoin, Di Gennaro, Ionita, Murru; Borriello, Sau

SPAL (3-5-2): Meret; Gasparetto, Giani, Cremonesi; Lazzari, Arini, Castagnetti, Schiavon, Mora; Antenucci, Cerri.

Rastelli conferma la difesa a tre anche in vista del campionato che inizia la settimana prossima a Genova, quando saranno out Joao Pedro e Barella, i due trequartisti, con Farias in dubbio. Capuano e non Salamon insieme a B.Alves e Ceppitelli dietro, con Isla-Murru sulle fasce, Padoin e Ionita mezz’ali con Di Gennaro regista. La coppia Borriello-Sau davanti. Nella Spal in attacco gioca dal primo minuto l’ex Alberto Cerri.

Dopo soli 17 secondi dall’inizio del match, Antenucci tutto solo si presenta davanti a Storari ma conclude debolmente. Risposta del Cagliari dopo 4 minuti col primo tiro in porta del match di Borriello da fuori, ma Meret para. All’8’ clamoroso palo di Antenucci!! L'attaccante ex Leeds viene lanciato in profondità da Cerri, ma a tu per tu con Storari lo grazia. Attorno al 20’ ancora due occasioni per la Spal prima con Antenucci, tiro alto, poi con Arini che per un attimo non è arrivato all’appuntamento col gol. Cagliari fino adesso non pervenuto. Al 24’, però, all’improvviso, i rossoblu si risvegliano dal torpore e con Borriello, tutto solo lanciato a rete, passano in vantaggio. Dopo il gol la squadra ferrarese ha accusato un po’ il colpo. Dopo qualche altro timido tentativo degli emiliani, arriva il 2-0 del Cagliari al 40’. Borriello penetra in area di rigore, passaggio in mezzo per Sau che insacca porta sguarnita.

Un primo tempo dai due volti per il Cagliari. Primi 20 minuti da incubo, con la Spal che va due-tre volte vicino al vantaggio, compreso un palo di Antenucci. Poi la sblocca Borriello e da lì in poi i rossoblu prendono in mano il match. A 5 minuti dalla fine Sau, su assist di Borriello segna il 2-0 e allo scadere il tris ancora di Borriello che in pratica chiude il match.

La ripresa inizia ancora con la Spal pericolosa con Mirko Antenucci, ma il suo tiro a giro col sinistro è respinto a lato da Storari. Dopo un quarto d’ora tiro di Padoin dal limite, ma Meret para a terra. Dopo un’occasione di Burno Alves, al 20’ Borriello triplica: cross di Di Gennaro dalla sinistra e colpo di testa vincente dell’attaccante arrivato solo qualche giorno fa in rossoblu. Rastelli prova Barella da regista al posto di Di Gennaro, ma è ancora Borriello a salire in cattedra con un tiro al volo col sinistro che batte Meret per la quinta volta. Poker personale per l’attaccante rossoblu. Al 40’ Antenucci, all’ennesimo tentativo fa centro, approfittando di un errore della difesa del Cagliari. E' l'ultima emozione del match. CAGLIARI-SPAL 5-1.

PAGELLE

I PIU’: Ovviamente Marco Borriello. L’attaccante, grande colpo di mercato dei rossoblu, si presenta al debutto ufficiale con la sua nuova maglia con uno strepitoso poker. Gol col sinistro e due di testa. Grande intesa con Sau, che però deve crescere ancora. Bene anche l’altro acquisto, Isla, che scende bene sulla fascia e mette cross importanti, tra cui l’assist per il secondo gol di Borriello e quello per il 5-0. Bene anche Ionita, molto propositivo e voglioso di far bene.

I MENO: La difesa a 3. Non convince. Contro una squadra di Serie B, peraltro neopromossa, il Cagliari subisce troppo nei primi 20 minuti, andando a rischiare più volte il gol dello svantaggio, compreso il palo di Antenucci. I tre della difesa rossobliu, Ceppitelli, Bruno Alves e Capuano ancora non si intendono al meglio. Vedi anche il gol del 5-1 di Antenucci, con anche Salamon in campo. Occorrerà farlo al più presto in vista del Genoa. Negativa anche la prova di Murru che non sai fa quasi mai vedere.

Al termine del match ha parlato in conferenza stampa il tecnico del Cagliari Massimo Rastelli:

''All'inizio ci siamo fatti un po' sorprendere dai loro attaccanti, ci può stare, abbiamo ancora delle cose da migliorare con la difesa a tre. Ci è and