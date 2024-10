Il Cagliari torna in campo domani alle ore 15 contro la Spal in campionato dopo la sconfitta contro la Juventus di martedì.

Mister Maran in conferenza stampa: "Dubbi per domani? Ho ancora valutazioni da fare, ci sono state diverse partite ravvicinate ultimamente e mi prenderò ancora 24 ore per decidere”.

Pellegrini?

“Sta bene”.

Il ritiro a Pejo?

“È un piacere per me che il Cagliari si sia legato ancora a Pejo e ad Aritzo, abbiamo lavorato bene e per me è davvero un piacere”.

La Spal?

“Troviamo una squadra che sta bene, ma stiamo bene anche noi al di là della sconfitta di martedì sera. Siamo in salute, siamo in un momento positivo e ora lo dobbiamo far vedere sul campo. Contro la Juve non siamo riusciti a mettere in campo ciò che volevamo ma soprattutto per meriti degli avversari. Sono stati bravi e aggressivi e non ci hanno fatto giocare. Non hanno concesso nulla, forse noi dovevamo essere più bravi in alcune circostanze, ma vi assicuro che c'eravamo mentalmente, eravamo in campo con la testa giusta. Eravamo convinti di fare ciò che ha fatto la Juve e invece è stato il contrario”.

Domani spareggio salvezza?

“Siamo alla fine, le partite contano di più adesso perché manca sempre meno. È una partita che ha tanti aspetti interessanti, abbiamo una classifica che può essere migliorata in ogni gara, al di là degli scontri diretti. Ha un peso diverso proprio perché mancano poche partite. Sappiamo come affrontarla. Loro sono una squadra fisica e che copre bene il campo, concede pochi spazi e ci vorrà tanta pazienza. Dietro stanno correndo tutti quanti e questo rende ancora più intrigante”.

Quota salvezza?

“Faccio fatica a farne, vinciamo più partite possibili e poi si vedrà”.

Il finale della gara con la Juve?

“Non vorrei parlarne ancora perché ho già detto ciò che pensavo dopo la partita di martedì. La nota del presidente mi trova ampiamente d'accordo, non c'è da aggiungere altro”.