Cagliari-SPAL 2-0, Nainggolan e Faragò regalano un successo importantissimo. Il Cagliari vince ancora, batte la SPAL alla Sardegna Arena per 2-0 e si porta nelle zone altissime della classifica. Vittoria firmata Nainggolan e Faragò, al ritorno. Una partita condotta dall’inizio alla fine dai rossoblù.

LA CRONACA. Maran vara il doppio trequartista con Joao Pedro e Nainggolan dietro l’unica punta Simeone. Come terzino destro c’è il debutto stagionale di Faragò. Cigarini in cabina di regia.

Avvio veemente del Cagliari che cerca subito il vantaggio, ma la SPAL non ci sta. Al 9’, però, un grandissimo gol di Nainggolan porta in vantaggio i rossoblù: tiro straordinario da fuori area del Ninja che si infila all’incrocio dei pali. Al 23’ botta in testa per Castro che deve uscire, ma rientra dopo due minuti con una vistosa fasciatura. Al 26’ tiro a lato di Simeone. Al 30’ colpo di testa di Vicari e grande parata di Olsen. SPAL pericolosa anche allo scadere sempre su colpo di testa da calcio piazzato. Il primo tempo si chiude così.

Nella ripresa, Cagliari in campo senza Castro, sostituito da Nandez. L’avvio è lento, tanto che la prima occasione è dopo 13 minuti, quando Simeone arriva tardi all’appuntamento col gol dopo una discesa di Pellegrini. Al 19’ altra botta da fuori di Nainggolan, ma stavolta la palla centra il palo. Al 22’ arriva il raddoppio del Cagliari: Faragò si butta in avanti, approfitta di in rimpallo e trovandosi solo davanti a Berisha lo batte con un preciso diagonale. Al 29’, uscito Nainggolan, è Rog che ci prova da fuori, Berisha devia in corner. A cavallo dell'80’ la SPAL si rende pericolosa in un paio di circostanze, ma la palla va sempre a lato. La partita si chiude così.