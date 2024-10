Agim Ibraimi, l'ultimo acquisto in ordine di tempo del Cagliari non è ancora arrivato in Sardegna. Era atteso nella giornata di ieri dopo gli impegni con la sua Nazionale, la Macedonia, ma ancora non ha potuto raggiungere il suolo italico. Problemi burocratici lo bloccano ancora nel suo Paese. L'ambasciata macedone di Roma, infatti, deve ancora rilasciargli il permesso per poter lavorare in Italia e senza questo documento non potrà soggiornare regolarmente nell'Isola.

Nella giornata di oggi il tutto dovrebbe sbloccarsi e Ibraimi potrà approdare a Cagliari. La società rossoblù, intanto, sta finendo le pratiche per ottenere il suo transfer per il tesseramento, ma senza tutta la documentazione non si può andare avanti. Insomma, il primo difensore a bloccare il macedone nella sua avventura italiana è la burocrazia.

Difficilmente mister Lopez lo convocherà già per il match contro la Fiorentina di domenica, anche perchè avrà pochissimo tempo per allenarsi con i compagni. Meglio non avere fretta...