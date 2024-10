Il Cagliari prosegue la preparazione in vista del match contro la Fiorentina di domenica alle ore 12,30. Intanto, è stato desiganto l'arbitro della sfida. Sarà Andrea De Marco di Chiavari a dirigere il match del Frabchi. Sarà assistito da Gianluca Vuoto di Livorno e Giuseppe De Pinto di Bari, il Quarto ufficiale sarà Espedito Marco Musolino di Taranto, mentre gli Arbitri di porta saranno Dino Tommasi di Bassano del Grappa e Maurizio Mariani di Aprilia.

Mister Lopez non ha particolari problemi di formazione, col solo Pisano out. Recupera Cossu che si gioca una maglia da titolare sulla trequarti con Cabrera, decisivo contro l'Atalanta. Rientra Astori in difesa, dopo le esclusioni per le vicende di mercato e prenderà il posto di Ariaudo. Dessena confermato a destra in difesa, mentre in attacco è favorita la coppia Sau-Pinilla.