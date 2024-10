Cagliari-Is Arenas, si riapre uno spiraglio. Vi abbiamo informato ieri della riunione a Quartu tra il Presidente Massimo Cellino, il sindaco Mauro Contini e i legali dei due. Nelle circa due ore di chiacchierata si è discusso sulla possibile riapertura di Is Arenas, lo stadio che lo scorso campionato ha ospitato qualche match dei rossoblu, prima di essere smontato qualche settimana fa perchè ritenuto non agibile.

L'Unione Sarda ci informa dei contenuti della riunione quartese. Due delle condizioni fondamentali per poter valutare l'ipotesi di rigiocare in quello stadio sono la modifica del piano urbanistico comunale e il suo adeguamento al piano paesaggistico regionale. Al Comune spetterebbe l'iter di realizzazione delle pratiche burocratiche, mentre la società rossoblu dovrà chiedere il nulla osta paesaggistico alla Regione e successivamente la richiesta di valutazione ambientale. Insomma, le solite questione burocratiche che negli scorsi mesi hanno bloccato l'apertura completa dell'impianto.

La buona notizia è che comunque le due parti hanno cominciato a riparlarsi di nuovo dopo l'ultimo colloquio avvenuto nel novembre 2012, e sembra esserci la volontà di venirsi incontro e non di farsi la guerra come successo in passato. I tifosi del Cagliari aspettano e intanto sperano che gli operai ricomincino a mettersi in moto per rimontare Is Arenas.

Marco Orrù