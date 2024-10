Sfortuna nera per Federico Melchiorri. L'infortunio dell'attaccante del Cagliari contro l'Empoli si è rivelato più grave del previsto. La visita a cui si è sottoposto quest'oggi a Villa Stuart a Roma ha confermato la nuova rottura del crociato anteriore per lui, la seconda nel giro di un anno. L'attaccante classe '87 si era infortunato già lo scorso aprile, durante il campionato di Serie B, ed era tornato con grande determinazione lo scorso settembre, quando peraltro segnò al suo esordio contro la Sampdoria. Il Professor Mariani, che già l'aveva operato mesi fa non gli ha dato troppe speranze: occorre una nuova operazione, prevista per dopo Natale.

Davvero sfortunato Melchiorri, che dopo il cavernoma del 2010, problema che aveva messo a serio rischio anche la sua vita stessa e il precedente infortunio al crociato che ne aveva rallentato la crescita, ora quest'altro bruttissimo stop che gli fa concludere anzitempo la stagione. Un in bocca al lupo a lui, con la speranza di poterlo rivedere presto nuovamente in campo con la maglia rossoblu addosso.