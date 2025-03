Davide Nicola è pronto a sfidare il Bologna domani, in una partita cruciale per la salvezza del Cagliari. Nonostante l’avversario, reduce da una vittoria contro il Milan, punti all’Europa, l’allenatore rossoblù ha chiaro cosa aspettarsi: "Giochiamo contro una squadra aggressiva che ti viene a prendere anche nella fase di impostazione ed è poi molto brava a scaricare sulle corsie esterne. Per questo servono rapidità e massima concentrazione quando si difende e quando si attacca".

Nicola ha sottolineato l’importanza di essere abili sia in fase di possesso che di non possesso: "Sarà una gara veloce e combattuta, di quelle che mi piacciono". L’allenatore non si fida delle squadre "stanche" per le partite infrasettimanali, come nel caso della Juventus: "Non penso che il Bologna possa risentire della fatica per la gara di giovedì. Italiano ha l'abitudine di cambiare spesso, vediamo".

Infine, Nicola ha chiesto un Cagliari attento, pronto a sfruttare le occasioni: "Ne abbiamo avute pure con la Juventus, possiamo fare meglio sia in fase realizzativa, ma anche nella produzione di azioni da gol". Tra le novità, Luvumbo potrebbe partire titolare, mentre anche Viola potrebbe ritrovare spazio sulla trequarti. "Abbiamo le nostre strategie", ha concluso Nicola.