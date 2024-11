La settimana di duro lavoro è giunta al termine, con due giorni di riposo in vista prima di affrontare due importanti sfide salvezza consecutive per il Cagliari. Domenica 24 novembre si giocherà a Marassi contro il Genoa, seguita dalla partita contro il Verona alla Domus cinque giorni dopo, venerdì 29. Queste partite rappresentano un'occasione cruciale per testare la forza della squadra sarda.

Finora, i risultati contro le dirette concorrenti non sono stati positivi: un pareggio contro il Como, una sconfitta contro il Lecce e un'altra contro l'Empoli in casa. La vittoria al Tardini contro il Parma è stata l'unica nota positiva, seguita da una sconfitta in trasferta contro l'Udinese. Il Cagliari, incoraggiato dalla prestazione contro il Milan, ora deve dimostrare di poter competere anche in queste partite cruciali.

La squadra si ritroverà ad Assemini martedì pomeriggio, mentre il mister Nicola dovrà aspettare il ritorno dei giocatori internazionali. Tra questi, Wieteska è stato convocato dalla Polonia per la gara di Nations League contro la Scozia il lunedì successivo a Varsavia. Altri giocatori come Marin e Luvumbo, che hanno giocato il 18, torneranno a Cagliari il giorno seguente.

Alcuni giocatori come Obert, Sherri, Lapadula, Mina e Prati saranno impegnati con le rispettive nazionali (Slovacchia, Albania, Perù, Colombia e Italia Under 21) e non saranno disponibili per la seduta di martedì. Lapadula e Mina, in Sudamerica, saranno gli ultimi a rientrare a disposizione di Nicola.

Nel frattempo, il mister sta valutando attentamente il resto della rosa, dando possibilità a giocatori come Scuffet di guadagnare punti e magari riprendersi il posto tra i pali per la ripresa del campionato. Nicola sta anche osservando i progressi di giocatori meno utilizzati come Felici, Kingstone, Jankto e Pavoletti. Oggi Gaetano si è riunito nuovamente al gruppo dopo essere stato fermato venerdì da una sindrome virale.