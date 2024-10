Il calciomercato entra nelle fasi salienti e la dirigenza rossoblu si fa trovare preparata. Dopo l'arrivo di Marin dall'Ajax manca solo la firma per l'ufficialità del secondo acquisto: si tratta di Gabriele Zappa, terzino classe '99.

Stamattina ha effettuato le visite mediche a Villa Stuart a Roma e per stasera è atteso all'aeroporto di Elmas. Arriva dal Pescara, dove ha disputato l'ultimo campionato, raccogliendo un bottino di ben cinque reti in venticinque presenze.

Il giocatore sarà presto a disposizione di Di Francesco, probabilmente già nell'amichevole contro la Roma in programma sabato prossimo, 12 settembre. In cambio al Pescara andrà l'attaccante colombiano Damir Ceter, classe 1997, la scorsa stagione in prestito al Chievo.