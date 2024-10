“Non era l'ultima spiaggia, ma era una partita da vincere”. Parole di amarezza quelle di Daniele Conti per la sconfitta subita in casa contro il Verona. Il gol del capitano arrivato al 90’, in risposta alle due reti della squadra ospite (9' Toni e 56' Juanito) non è bastato per uscire dal Sant'Elia con un risultato positivo.

I sardi, che subiscono la contestazione del proprio pubblico, restano fermi a 20 punti, terzultimi in classifica.

"E' un periodo difficile - ha commentato Gianfranco Zola - ma non mi dimetto, è in questi momenti che si vede il carattere. Quando ho preso in mano la squadra - spiega il tecnico rossoblù - sapevo che sarebbe stato un cammino impegnativo. Sicuramente ad un certo punto della stagione speravo meglio".

Per il Cagliari c’è ancora possibilità di salvarsi ma “dobbiamo rimboccarci le maniche – ha affermato il capitano -, servono più attenzione e concentrazione. Il Verona ha segnato alla prima azione, come purtroppo ci capita spesso, da lì è diventato tutto più difficile. La contestazione dei tifosi? Ci sta, se le cose non vanno bene è normale".