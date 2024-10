Gol di Meggiorini all'11'. Così il Chievo chiude la partita e il Cagliari frana a Verona mancando la grande opportunità di accorciare le distanze in classifica con l'Atalanta che pareggia 2-2 a Cesena.

Sarebbero stati -5 (insperati fino a qualche giorno fa), e invece no. I rossoblu rimangono inchiodati a 24 punti con 5 incontri ancora da disputare.

Il Cagliari alza subito il ritmo con Sau e Cop impegnati a trovare uno spazio tra i difensori gialloblu, ma all'11' Meggiorini mette a segno l'1-0 cogliendo impreparata la difesa dei sardi su suggerimento di Paloschi.

Il Chievo amministra, e quando può prova a far male col duo Meggiorini-Paloschi, solo M'Poku, dall'altra parte, prova a incidere spingendo inutilmente.

Al 32' Joao Pedro fa tremare i clivensi con un tunnel a Schelotto seguito da un tiro a giro respinto alla grande da Cesar. Le occasioni più ghiotte, nel finale del primo tempo, sono tutte dei veneti che con Birsa cercano il raddoppio in più occasioni.

Al rientro dagli spogliatoi, l'undici rossoblu in campo non riesce colmare lo svantaggio con il Chievo chiuso ad amministrare il risultato. Il gioco si fa nervoso e l'arbitro Di Bello estrae il giallo per sei volte. All'84' Nicola Murru prende il rosso per gioco pericoloso e l'espulsione del difensore sembra dare una scossa ai rossoblu ma, cinque minuti dopo, anche Cossu viene cacciato dall'arbitro lasciando il Cagliari in nove.

I quattro minuti di recuperi sono un arrembaggio rossoblu, ma il gol non arriva e il Cagliari continua a navigare in brutte acque.