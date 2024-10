Il Cagliari incontra il Sassuolo domani alle 15 alla Sardegna Arena. Dopo sei sconfitte consecutive e dodici gare senza vittoria i rossoblù cercano disperatamente i tre punti.

"È il momento - ha detto il tecnico Di Francesco - di invertire la tendenza. Lo so, mi ripeto. Ma questa gara pesa. E peseranno anche tutte quelle che affronteremo. Dobbiamo essere però bravi a gestire la situazione. Perché anche il peso eccessivo non aiuta".

Il presidente Giulini ha confermato il tecnico nel suo ruolo dopo l'ultima sconfitta con il Genoa. "È un attestato di stima che mi responsabilizza ancora di più", commenta DiFra. Il Cagliari non segna da tre partite: "Non facciamo gol però abbiamo avuto tante occasioni. Non ci possiamo permettere di rimanere a digiuno: dobbiamo concretizzare ciò che creiamo. A Genova, al di là delle occasioni da rete, siamo stati tantissimo nella metà campo degli avversari. Dobbiamo metterci più convinzione e "cattiveria". Simeone? Lavora tantissimo per la squadra".