Partita per cuori forti questa sera al Sant’Elia. Il Cagliari viene a capo di un Sassuolo mai domo, nemmeno in 10 per più di metà match. Il Cagliari era passato in vantaggio con Sau al 14’, ma il Sassuolo a metà tempo aveva ribaltato il punteggio con Adjapong e Pellegrini. Lo stesso Pellegrini un minuto dopo si fa espellere. Nella ripresa i neroverdi triplicano con il rigore di Acerbi. Ma quando il Cagliari sembra morto, i rossoblu trovano le energie per una grande rimonta, guidati da uno strepitoso Farias. Il brasiliano serve un assist a Borriello per il 3-2 e poi in prima persona realizza la doppietta decisiva per il 4-3 finale. Una partita davvero incredibile!

LA CRONACA

Mister Rastelli esclude a sorpresa Storari dall’undici iniziale e propone Rafael tra i pali. Capuano terzino sinistro con Pisacane riportato a destra. Altra novità in difesa con Salamon al posto di Ceppitelli accanto a Bruno Alves. Di Gennaro torna in mediana mentre trequartista è Barella con Farias-Sasu davanti

In avvio di gara Cagliari intraprendente, soprattutto sulla parte destra. Subito ammonito Ragusa per fallo su Barella. Sul calcio di punizione, Dessena non riesce a concludere a rete dopo un’indecisione di Consigli. All’11’ Defrel ha la grande occasione di portare il Sassuolo in vantaggio, ma Rafael è bravissimo con i piedi a respingere il tiro a botta sicura del francese. Al 14’ Sau porta in vantaggio i rossoblu. Azione da corner, la palla arriva a Sau dopo una spizzata di testa, primo tiro ribattuto da Consigli, ma sulla ribattuta ancora Sau è lesto ad insaccare in porta. Il Cagliari controlla bene la gara nella parte centrale del primo tempo. Al 29’ pareggio del Sassuolo con Adjapong che approfitta di un buco difensivo sulla fascia sinistra del Cagliari e in scivolata batte Rafael. Quattro minuti dopo, azione personale di Pellegrini che dalla sinistra si accentra e fa partire un destro fulminante da fuori area che batte Rafael. Nemmeno il tempo di festeggiare e Pellegrini compie un brutto fallo su Di Gennaro, ricevendo il rosso diretto dall’arbitro Celi. Sassuolo in 10. Al 37’ occasione per Sau ma in girata non riesce a impensierire Consigli. Il pubblico si fa sempre più caldo. Al 40’ entra Borriello al posto di un Dessena infuriato per il cambio. Al 43’ coast to coast del Sassuolo con Adjapong che però serve Sensi, non piazzato benissimo, il quale conclude alto. Contropiede che poteva essere letale. Un minuto dopo Farias mette i brividi a Consigli con un tiro a lato di poco. Allo scadere anche del recupero, altra occasione Sassuolo con Ragusa che conclude di poco fuori.

Nella ripresa il Cagliari parte a spron battuto ispirato da Farias. Il Sassuolo però è pericoloso in contropiede con Sensi che però spreca per ben due volte. Al 10’ Bruno Alves di testa impegna Consigli. Al 13’ il Sassuolo passa sul 3-1 con Acerbi che trasforma un calcio di rigore per fallo di Pisacane su Ragusa. Al 17’ improvviso lampo di Farias che imbecca Borriello il quale batte Consigli con un destro sporco. Al 25’ Joao Pedro di testa conclude di poco a lato. Al 28’ pareggio del Cagliari con Farias he sferra un destro potente deviato a centroarea da un difensore del Sassuolo. Tre minuti dopo è ancora Farias, stavolta con un gol tutto suo a segnare con un tiro da fuori area col destro. Nel finale il Cagliari cerca ancora un gol per chiudere definitivamente i conti, mentre il Sassuolo inserisce anche l’ex Matri per cercare il pareggio. Ma non c’è nulla da fare, dopo 5 minuti di recupero Cagliari batte Sassuolo 4-3.

IL TABELLINO

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael 6; Pisacane 4,5 (21’ st Joao Pedro 6), Salamon 6, Bruno Alves 6, Capuano 4,5; Dessena 5 (40’ pt Borriello 6,5), Di Gennaro 6, Padoin 5; Barella 6; Farias 8, Sau 7,5 (29’ st Giannetti sv). All. Rastelli 6

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 5,5, Lirola 5 (36’ st Matri sv), Antei 5,5, Acerbi 6,5, Peluso 5,5; Pellegrini 5,5, Sensi 5, Mazzitelli 6 (36’ st Ricci sv); Ragusa 6, Defrel 5,5, Adjapong 6,5(20’ st Terranova). All. Di Francesco 6

Arbitro: Celi