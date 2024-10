Maran perde Castro per infortunio e inserisce Dessena in mezzo con Cigarini e Barella. Padoin terzino sinistro con il neo acquisto Klavan in mezzo insieme a Romagna e Srna a destra. Ionita alle spalle di Sau-Pavoletti. Dopo un bell’avvio del Sassuolo, è il Cagliari a passare in vantaggio con Pavoletti all’undicesimo: cross di Padoin e testa del centravanti rossoblù.

Al14’ ancora Cagliari vicino al gol con Sau che da pochi passi, disturbato da un difensore avversario, ha tirato alto. Al 20’ è l’attivissimo Boateng in acrobazia a concludere di poco alto. Venti minuti dopo altra grossa chance per il Cagliari: angolo di Cigarini e Pavoletti da solo davanti al portiere conclude di testa a lato. Il primo tempo si chiude con un bel contropiede del Cagliari, concluso con un tiraccio fuori di Dessena.

Nella ripresa, dopo 54’, pareggio del Sassuolo con Berardi che lanciato solo davanti a Cragno lo trafigge senza problemi: doccia fredda per i rossoblù. Al 63’ salvataggio sulla linea di Boateng dopo un’azione in mischia. Al 70’ traversa di Rogerio, ma il gioco è fermo per un fallo di mano di Boateng. Al 73’ arriva il raddoppio rossoblù con Pavoletti ancora una volta che di testa sugli sviluppi di un corner la mette dentro.

A otto minuti dalla fine duro colpo di Locatelli a Ionita che stramazza a terra privo di sensi. Dopo qualche minuto di apprensione viene portato via in barella dai medici, ma non sembra essere nulla di grave anche se se ne saprà di più nel dopo partita. Al 90’ l’arbitro concede ben 7 minuti di recupero che iniziano con l’espulsione di Marlon del Sassuolo per doppia ammonizione. Al 97’ altra doccia gelata e pareggio di Boateng su rigore. Clamoroso. Finisce così.