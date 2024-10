Il Cagliari scenderà in campo quest'oggi nell'anticipo delle ore 18 della quarta giornata del campionato di Serie A. I rossoblù vengono dall'ottimo pareggio di Firenze e sono galvanizzati, mentre i liguri, al contrario, sono in un momento non buono, culminato con la brutta sconfitta nel derby contro il Genoa della settimana scorsa. Vediamo insieme le ultime dai campi e le probabili formazioni del match:

CAGLIARI: Lopez prepara qualche sorpresa in formazione, anche se le indiscrezioni parlano di un undici con Cossu dietro la coppia Pinilla-Sau. Occhio però al tridente con Ibarbo. Dessena dovrebbe tornare a fare il terzino destro al posto di Perico, mentre Ekdal dovrebbe riprendersi il suo posto a centrocampo. Tutto confermato per il resto.

SAMPDORIA: Delio Rossi dovrebbe continuare col 3-5-2, con qualche cambiamento. Eder in attacco è out, quindi al fianco di Gabbiadini ci sarà Sansone. Barillà scalza Regini sulla fascia sinistra, mentre a destra spingerà De Silvestri. Confermati il trio di centrocampo e difesa, Obiang-Krsticic-Bjarnason e Gastaldello-Palombo-Costa. Da Costa in porta.

Ecco le probabili formazioni:

Cagliari (4-3-1-2): Agazzi; Dessena, Rossettini, Astori, Murru; Ekdal, Conti, Nainggolan; Cossu; Pinilla, Sau. A disp: Avramov, Ariaudo, Avelar, Perico, Cabrera, Eriksson, Nenè, Ibarbo, Ibraimi. All.: Lopez

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Pisano



Sampdoria (3-5-2): Da Costa; Gastadello, Palombo, Costa; De Silvestri, Obiang, Krsticic, Bjarnason, Barillà; Sansone, Gabbiadini. A disp.: Fiorillo, Mustafi, Gentsoglou, Regini, Rodriguez, Salamon, Soriano, Renan, Wszolek, Gavazzi, Pozzi, Petagna. All: Rossi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Eder