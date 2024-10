Vigilia di campionato per il Cagliari di Diego Lopez. A Trieste, si spera per l'ultima volta, arriva la Sampdoria. I precedenti in casa della sfida con i liguri sorridono ai rossoblù: 16 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte, 47 reti fatte e 25 subite.

Lo scorso anno, in un Is Arenas chiuso al pubblico, grande protagonista era stato Victor Ibarbo con una tripletta che stese Maxi Lopez, a segno per il 3-1 finale, e compagni. Era il 30 marzo 2013. Tornando a ritroso con il tempo, 22 settembre 2010, fu 0-0 al Sant'Elia con Dessena ancora in maglia blucerchiata. Conti e Matri nel novembre 2009 misero ko la Samp di Cassano e Pazzini con Delneri in panchina, mentre esattamente un anno prima fu un gol di Jeda a dare la vittoria ai rossoblù contro la squadra allora di Mazzarri. Per arrivare a una vittoria del club ligure bisogna tornare al novembre 2007 quando i gol di Volpi, Caracciolo e Maggio diedero i tre punti alla banda Mazzarri, con Montella curiosamente a sua disposizione, ancora come calciatore. Quella sconfitta costò il posto all'allora tecnico del Cagliari Marco Giampaolo.