Il Cagliari rimonta due gol alla Sampdoria, passata in doppio vantaggio dopo 20’ con Quagliarella. Nella ripresa il regalo di Viviano permette a Farias di realizzare il gol della speranza, con Pavoletti che qualche minuto dopo pareggia. Il Cagliari soffre nel finale poiché stanco dopo aver giocato con l’handicap dei tre cambi nel primo tempo per infortunio, ma tiene botta fino al 90’. È un punto d’oro

LA CRONACA

Mister Lopez deve rinunciare in extremis a Rafael che nel riscaldamento non ce la fa. Dentro Cragno, anche lui non al meglio. In difesa recupera Andreolli, mentre al posto dello squalificato Barella c’è Dessena. Nella Samp dal 1’ gioca l’ex Murru.

Dopo soli 15 secondi Joao Pedro ha subito avuto un’occasione, ma il suo tiro è debole ed è ben parato da Viviano. Dopo due minuti infortunio per Ceppitelli che deve già lasciare il campo: dentro Pisacane. Al 5’ diagonale di Pavoletti è parata di Viviano, sulla respinta arriva Dessena che col destro non riesce a ribadire in rete. Al 10’ alta bella palla di Faragò per Joao Pedro a rimorchio ma la palla esce di poco a lato. All’11 vantaggio a sorpresa della Samp: palla in profondità di Ramirez per Quagliarella che anticipa Romagna e l’uscita di Cragno con un tocco morbido. Al 19’ raddoppio della Samp: corta respinta di Padoin, Ramirez con un colpo di tacco libera Quagliarella che batte Cragno per la seconda volta. Al 24’ altra occasione per la Samp con Torreira che solo davanti al portiere non lo fulmina per poco, con Cragno che compie una grande parata a terra. Al 33’ altro cambio per infortunio per il Cagliari: fuori Faragò e dentro van der Wiel. Incredibilmente, al 40’ altro cambio per il Cagliari: fuori l’infortunato Dessena e dentro Farias. Al 44’ Pavoletti spreca una chance di testa anche se era in posizione irregolare. Al 45 fucilata di Ramirez da fuori e grande parata di Cragno in corner. Al 47’ colpo di testa di Ionita alto sopra la traversa. Dopo 3’ minuti di recupero finisce questo incredibile primo tempo.

Nella ripresa subito Cagliari in avanti con Padoin che mette palla in mezzo per Pavoletti, ma il suo colpo di testa finisce alto. Al 56’, così come l’anno scorso, regala un gol al Cagliari rinviando sul corpo di Farias con la palla che si infila sulla porta vuota. Al 58’ cross di van der Wiel e colpo di testa di Pavoletti con Viviano che stavolta compie un miracolo. Sul calcio d’angolo successivo gol annullato al Cagliari per fuorigioco di Ionita. Al 60’ incredibile pareggio del Cagliari con un colpo di testa del solito pavoletti su cross di Ionita. Partita completamente cambiata. Al 65’ fendente di Farias col destro e palla fuori di poco. Nell’ultimo quarto d’ora è assalto Samp. All’86’ tiro di Caprari e bella parata di Cragno. Al 90’ doppio miracolo di Cragno su Caprari e Quagliarella. La partita finisce così. Cagliari-Sampdoria 2-2

IL TABELLINO

CAGLIARI (3-5-1-1): Cragno, Romagna, Ceppitelli (3’ Pisacane), Andreolli, Faragò (33’ van der Wiel), Dessena (40’ Farias), Cigarini, Ionita, Padoin, Joao Pedro, Pavoletti. All. Lopez. A disposizione: Rafael, Daga, Capuano, Miangue, Cossu, Deiola, Sau, Giannetti, Melchiorri.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Murru; Barreto, Torreira, Praet; Ramirez (70’ Caprari); Quagliarella, Zapata (89’ Kownacki). All. Giampaolo. A disposizione: Puggioni, Tozzo, Andersen, Strinic, Regini, Sala, Alvarez, Capezzi, Djuricic, Verre

Arbitro: Pairetto

Marcatori: 11’ Quagliarella; 19’ Quagliarella; 56’ Farias; 60’ Pavoletti

PAGELLE

I PIU’

Pavoletti, vedendo blucerchiato, si esalta sempre. Oltre al gol, bellissimo, vince il duello con Silvestre fatto di sportellate e duelli aerei. Finalmente una grande partita di van der Wiel. L’olandese fa capire perché è stato acquistato, mettendo in mezzo una serie di ottimi palloni. Speriamo possa continuare così visto anche l’infortunio di Faragò. Partita gagliarda anche di Ionita che corre, sgomina e non si ferma mai, oltre all’assist per il gol di Pavoletti. Buono anche l’ingresso in campo di Farias, al di là del gol fortunoso. Infine, ultimo ma non ultimo, prestazione da incorniciare per Cragno. Chiamato all’ultimo secondo in campo per l’infortunio di Rafael tiene a galla il Cagliari con una serie di parate strepitose.

I MENO

Il trio difensivo subisce per un tempo intero la Sampdoria. Romagna sbaglia sul primo gol di Quagliarella, mentre Pisacane entra a freddo dopo 2 minuti al posto di Ceppitelli e soffre per diverso tempo. Brutto l’errore anche di Padoin sul secondo gol della Sampdoria. Male anche Dessena che esce per infortunio dopo 40’, ma fin lì era stato tra i peggiori.

