Il Cagliari inizia subito forte e passa in vantaggio ancora una volta con Alberto Cerri che di testa, servito da Ragatzu, batte Audero con una bella girata in tuffo. La Samp si vede al 14’ con una percussione di Maroni, palla in mezzo, ma Caprari non ci arriva di un soffio. Ancora Maroni due minuti dopo, tiro alto. Al 22’ discesa inarrestabile di Lykogiannis sulla sinistra, entra in area calcola forte, ma la palla finisce a lato. Si vede la Sampdoria al 37’, tiro deviato in corner di Linetty. Cagliari in attacco al 42’, altra discesa di Lykogiannis ma il tiro è alto. Il primo tempo si chiude col Cagliari in vantaggio.

La ripresa, come il primo tempo, si apre con il raddoppio del Cagliari: Ionita imbuca per Ragatzu, diagonale dell’attaccante sardo e palla in rete. Risponde la Sampdoria con un tiro a lato di Linetty. All'11' altra fiammata doriana con un tiro fuori di poco d Caprari. Al 13’ Olsen si supera su un gran tiro ancora di Linetty. La partita scorre lenta, senza grossi sussulti. Alla mezz’ora il pubblico si scalda per l’ingresso in campo di Nainggolan per Castro. Il Cagliari si rilassa e a 3’ dalla fine Gabbiadini accorcia le distanze. I doriani ci credono e nei 2 minuti successivi ‘rischiano' il pareggio per ben due volte. Dopo 3’ di recupero l’arbitro fischia la fine.