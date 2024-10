La vittoria contro la Spal ha messo un punto quasi certamente definitivo sulla stagione del Cagliari. Con 36 punti in classifica, un +8 sull’Empoli e ben 6 squadre alle spalle prima, la squadra di Maran può ritenersi praticamente salva, anche se mancano ancora 7 giornate al termine. Le 3 vittorie nelle ultime quattro partite - intervallate soltanto dalla sconfitta contro la capolista Juventus - hanno dato la spinta giusta ai sardi, che ora potranno vivere un finale di campionato quantomeno più tranquillo, anche se bisogna evitare rilassamenti troppo forzati.

Pavoletti e Barella, l’anima del Cagliari

E se si può pensare a una salvezza anticipata (soprattutto rispetto all’anno scorso, quando arrivò all’ultima giornata), il merito va soprattutto a due calciatori che hanno rappresentato l’anima della squadra sarda durante l’arco di tutta la stagione.

Uno di questi è ovviamente Leonardo Pavoletti, bomber soprattutto di testa, colpo in cui è sicuramente uno degli specialisti del campionato, se non il migliore. Contro la Spal è arrivato il suo undicesimo gol in campionato: già eguagliato il suo score dell’anno passato, è a -3 dal suo massimo in Serie A, raggiunto nel 2015-2016 con il Genoa, quando mise a segno 14 gol nella massima serie.

E poi c’è lui, Nicolò Barella, figlio di Cagliari, che con il Cagliari è diventato grande ed ha ottenuto risultati fantastici, come le prime convocazioni in Nazionale. Ora Barella è un vero e proprio gioiello, conteso da tante squadre, non solo in Italia. Potrebbe lasciare la Sardegna per approdare in un palcoscenico più grande, ma per ora il suo unico pensiero è il Cagliariche lo coccola come un figlio. Quest’anno ha disputato la stagione della consacrazione, diventando un pilastro anche nello spogliatoio. Il futuro è dalla sua parte.

Trasferta a Torino

Il prossimo impegno vedrà il Cagliari impegnato a Torino. Quest’anno la squadra di Maran è riuscita ad imporsi in trasferta soltanto due volte, una delle quali nell’ultima partita disputata al di fuori della Sardegna Arena, contro il Chievo, fondamentale in ottica salvezza.

Di fronte, i rossoblù si troveranno un Torino, probabilmente all’ultima chance per agganciarsi al treno Europa che, vista la classifica cortissima tra il quarto e l’ottavo posto, non vuol dire soltanto Europa League, ma anche lotta per la Champions League. I granata sono nettamente favoriti nelle quote proposte da Bwin, nonostante l’ultimo mezzo passo falso in casa del Parma, che ha permesso al Cagliari di sorpassare in classifica proprio i ducali.

Sarà un match molto difficile: nelle ultime cinque partite allo stadio ‘Grande Torino’, la squadra di Mazzarri ha vinto in quattro occasioni, perdendo soltanto sorprendentemente con il Bologna. Come detto in precedenza, però, il Cagliari deve cercare di fare risultato e non crogiolarsi su una classifica che le dà sì respiro, ma che non annuncia nessun risultato matematico. Vista la grande bagarre in zona salvezza, nulla è scontato, pertanto non si possono lasciare punti per strada.