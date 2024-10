Uno scontro cruciale per il Cagliari all'Unipol Domus, dove arriva la Salernitana ultima. Dopo il prezioso successo ad Empoli i rossoblù si vogliono riconfermare per lanciare un segnale alle pretendenti alla salvezza.

Queste le scelte ufficiali di Ranieri: in porta Scuffet, difesa a 4 con Zappa e Augello ai lati e Mina al centro con Dossena. A centrocampo Nandez e Jankto sulle fasce, in mezzo la coppia Deiola-Makoumbou. Davanti Gaetano a supporto di Lapadula.

Per la Salernitana il tridente Candreva-Tchaouna-Weissman, mentre in difesa la coppia Fazio-Manolas e in mezzo al campo giocano Kastanos, Maggiore e Coulibaly.