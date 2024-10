Il Cagliari si appresta ad affrontare la Roma nella seconda giornata del campionato di Serie A. E’ il debutto casalingo dei rossoblu. Il Sant’Elia si prepara a riassaporare un match del massimo campionato dopo 15 mesi. Quest’oggi conferenza stampa alla vigilia della partita per il tecnico Massimo Rastelli.

Ecco le sue parole, raccolte dal nostro inviato direttamente nella sala stampa dello stadio cagliaritano:

‘’Non recuperiamo nessuno, i 4 indisponibili rimangono tali, Melchiorri, Dessena, Joa0 Pedro e Farias sono fuori. Recuperiamo solo Barella. Non credo comunque che la Roma possa avere grandi ripercussioni dalla sconfitta col Porto. Hanno giocatori abituati a vincere e che sapranno reagire. Mi aspetto una Roma agguerrita, con la voglia di arrivare in Sardegna per vincere. Le ripercussioni dopo la sconfitta col Genoa? Nessuna, abbiamo fatto una grande partita, gli avversari hanno avuto più fortuna di noi e con alcuni episodi hanno portato a casa la vittoria. Io il bicchiere lo vedo sempre mezzo pieno, voi lo vedete mezzo vuoto, ma lavoriamo nelle cose positive che abbiamo visto a Genova, contro una squadra forte’’.

Ancora spazio al match col Genoa: ‘’Se il palo di Giannetti fosse stato gol avremmo parlato di altro, grande Cagliari e grande allenatore. Il risultato condiziona i giudizi. Io ho analizzato in tutto e per tutto la gara, i ragazzi hanno dato l’anima e hanno speso tutto. Io, ripeto, ho visto tante cose positive, dobbiamo lavorare sugli errori, ma senza fasciarci la testa’’.

Si torna sulla gara contro i giallorossi: ‘’Scenderemo sempre in campo per mettere in campo la nostra mentalità, ma poi ci sono gli avversari, che sono molto forti. Bisogna essere sempre bravi a cambiare pelle. Vedremo cosa succederà domani. Abbiamo bisogno di tempo e direcuperare giocatori indisponibili e fuori forma. Abbiamo certamente meno soluzioni di Spalletti. Abbiamo continuato a lavorare per la difesa a tre anche in settimana, con Barella ho lavorato per avere un modulo diverso, ma domani vediamo. Chi ancora non è in forma al 100% avrà ancora la possibilità di mettere altri 90 minuti nelle gambe. Penso che alla ripresa del campionato saremo più in forma’’.

Ancora un parere sulla Roma: ‘’Si contenderanno lo scudetto, sono costruiti per questo, hanno giocatori di qualità ed esperienza e uno degli allenatori più bravi a livello internazionale. Niente è precluso per noi''.

Intanto, in casa, Roma, anche l’allenatore Luciano Spalletti ha risposto alle domande dei giornalisti prima di volare verso la Sardegna. Ecco alcune delle sue parole: ‘’Torosidis non sarà convocato e nemmeno Totti per un problema alla caviglia sinistra. C'è da valutare Juan Jesus, che ieri ha preso una botta. Nel calcio spesso è importante vincere, a volte è più importante resistere alle sconfitte e poi avere nuovi obiettivi per nuove vittorie. Dobbiamo fare tesoro del ko col Porto, ma poi bisogna andare oltre e passare ai nuovi obiettivi che sono tanti. E' una sconfitta importante che ci ha insegnato molte cose. Il Cagliari? Hanno calciatori forti, è una squadra che gioca un buon calcio, per cui sarà una partita come tutte le altre, da vincere, proponendo qualcosa di meglio’’