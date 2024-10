Anche per la super sfida tra Cagliari e Roma, prevista per domenica 6 aprile alle ore 15.00 allo stadio Sant’Elia, gli spettatori che potranno godersi lo spettacolo saranno solamente 5mila. Infatti, la Commissione provinciale di vigilanza per il via libera al progetto da sedicimila posti ancora non è stata convocata.

Normale dunque che questa mattina in tantissimi si siano presentati al Cagliari Point di Viale la Playa per cercare di acquistare il biglietto.