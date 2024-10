Il Cagliari che non ti aspetti. Il match contro la Roma di ieri sera è stata una sorpresa continua per i tifosi rossoblu. A partire dalla formazione iniziale. Quando tutti si aspettavano il 3-5-2 visto a Genova, piaciuto a pochi, tranne che a mister Rastelli, ecco la sorpresa di Barella titolare come trequartista e il 4-3-1-2, invocato da tutti. Seconda sorpresa, dentro Salamon per Ceppitelli, infortunato nel riscaldamento e inserito tra i titolari nelle distinte ufficiali. Terza sorpresa, il grande cuore della squadra di casa, che ha rimontato due gol alla Roma, senza disunirsi e demoralizzarsi dopo la doppia mazzata ricevuta, come successo 7 giorni prima a Marassi.

Una partita davvero emozionante e bellissima quella vissuta dai tifosi presenti al Sant’Elia, per l’occasione tutto esaurito, nonostante i prezzi alti dei biglietti. I giallorossi si presentato col consueto 4-3-3 senza centravanti di ruolo, ma con il tridente leggero Salah-El Shaarawy-Perotti. E i primi 10 minuti sembrano dare ragione a mister Spalletti visto che la sua squadra trova il gol su rigore con Perotti per fallo di Isla su El Shaarawy. Dopo qualche minuto dal gol, è Salah a sfiorare il 2-0 con un colpo da biliardo finito di poco fuori. Il Cagliari, scampato il pericolo, si desta e comincia a giocare. Attorno al 20’ Barella protesta per un calcio di rigore, ma l’arbitro Mazzoleni, molto contestato, fa proseguire: sarebbe stato almeno calcio di punizione, visto che il fallo era fuori area. Il Cagliari convince nel gioco, ma non sfonda. Quando mancano pochi secondi all’intervallo, un illuminante lancio di Di Gennaro pesca Borriello a centro area che in tuffo colpisce di testa, ma la palla si stampa sul palo.

Nella ripresa Spalletti inserisce Dzeko per El Shaarawy ed è subito una scelta vincente, visto che è il bosniaco a servire l’assist per il gol del 2-0 di Strootman dopo soli 54 secondi. Dal possibile 1-1 col palo di Borriello al 2-0 della Roma, sembra lo stesso scenario vissuto contro il Genoa nella prima giornata. Ma stavolta il Cagliari non demorde e non accetta il destino avverso. I rossoblu macinano gioco e mettono sotto la Roma per tutta la ripresa, costringendo Spalletti a snaturarsi e mettere un terzo difensore, Fazio, al posto di un attaccante, Perotti, passando al 5-3-2. Il Cagliari trova il gol che accorcia le distanze con Borriello al 12’ del secondo tempo, il quale raccoglie una corta respinta di Szczesny su tiro di Sau e insacca l’ennesimo gol da ex contro la Roma. Tranne qualche contropiede pericoloso dei giallorossi, bloccati da un superbo Storari, è sempre il Cagliari e fare la partita. E finalmente, quando mancano due minuti dalla fine del match, lo sforzo è premiato: Di Gennaro vede Isla libero sulla destra, il cileno crossa, Sau di testa la sfiora tanto basta per battere il portiere della Roma. E’ 2-2, che è anche il risultato finale, nonostante la Roma nei 3 minuti di recupero mette paura al Cagliari facendo tutto quello che non ha fatto durante il match e sfiorando il 3-2 in particolare con un colpo di testa di Florenzi. Ma alla fine è pareggio, ed è forse il risultato più giusto, anche se forse, se c’era una squadra che si meritava la vittoria, era proprio quella di casa. Alla ripresa, contro il Bologna al Dall’Ara, Rastelli spera nuovamente di avere a disposizione Joao Pedro e Farias, due degli assi della squadra, per continuare a stupire.

Ecco il tabellino del match:

CAGLIARI-ROMA 2-2 (0-1)

MARCATORI Perotti (R) su rigore al 6' p.t.; Strootman (R) al 1', Borriello (C) 12' , Sau (C) al 43' s.t.

CAGLIARI (4-3-1-2) Storari; Isla, Salamon, Bruno Atlves, Murru; Ionita, D Gennaro, Padoin (dal 26' s.t. Giannetti); Barella (dal 34' s.t. Deiola); Borriello, Sau (dal 46' s.t. Munari) (Rafael, Colombo, Krajnc, Pisacane, Capuano). All. Rastelli

ROMA (4-3-3) Szczesny; Florenzi, Manolas, Vermaelen, Bruno Peres; Nainggolan, De Rossi, Strootman (dal 34' s.t. Paredes); Salah, Perotti (dal 19' s.t. Fazio), El Shaarawy (dal 1' s.t. Dzeko). (Alisson, Seck, Marchizza, Emerson Palmieri, Gerson, Ricci, Iturbe, Dzeko, Sadiq). All. Spalletti

ARBITRO Mazzoleni di Bergamo

NOTE ammoniti Isla per proteste, Murru, Salomon per gioco scorretto, Florenzi per gioco scorretto. Recuperi: 0' p.t. , 3' s.t.