Per la prima amichevole alla Sardegna Arena, mister Di Francesco schiera in porta Cragno, in difesa Faragó e Lykogiannis sulle fasce con Klavan e Walukiewicz in mezzo. Oliva, Caligara e Rog a centrocampo, in attacco Nandez e Joao pedro sulle fasce e Simeone in posizione centrale.



Dopo 3' il Cagliari va in vantaggio con Walukiewicz, ma il polacco è in fuorigioco. Al 9' si fa vedere la Roma con Mkhitaryan, palla di poco a lato. Partita dai ritmi blandi, con un buon Cagliari che tiene testa alla Roma nonostante ancora non sia questa la formazione che vedremo durante il campionato. Nandez a metà prima tempo spaventa Pau Lopez con un tiro dal limite, mentre é lo stesso portiere giallorosso con un'uscita fuori dall'area a bloccare un contropiededi Simeone. Al 35' i rossoblù passano meritatamente in vantaggio: Simeone approfitta di uno svarione difensivo, protegge palla, mette in mezzo, velo di Joao Pedro, arriva Rog a rimorchio che la butta dentro. La Roma reagisce subito e per ben due volte Mkhitaryan spaventa Cragno, prima con un bel destro, parato, poi con un tiro che sorvola di poco la traversa. Ancora Cagliari nel finire del primo tempo con Simeone che si invola verso la porta giallorossa, ma la sua conclusione è fiacca e deviata in corner da Pau Lopez. Sul corner seguente i ragazzi di Di Francesco passano ancora con un ottimo Walukiewicz che di testa corregge in porta un campanile che si era creato al centro dell'area. Il primo tempo si chiude così.



Nella ripresa, Di Francesco inserisce subito Sottil per Oliva. Avvio di marca giallorossa ancora con Mkhitaryan che impegna due volte Cragno nella stessa azione. Al 14' la Roma accorcia le distanze: cross dalla sinistra, Faragó respinge male, arriva Under che trafigge Cragno. Due minuti dopo arriva il pareggio dei ragazzi di Fonseca: grande fraseggio in velocità sulla destra, Karsdorp mette in mezzo, Dzeko conclude, Cragno respinge, ma arriva Mkhitaryan che batte a rete indisturbato. Al 66' azione personale di Nandez che si presenta a tu per tu con Pau Lopez, ma il portiere spagnolo ha la meglio. Girandola di cambi a metà ripresa. Partita che si trascina fino alla fine senza altri scossoni. (Foto di apertura: Cagliari Calcio, Facebook)