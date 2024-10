Il Cagliari perde ancora, la Roma passa all’Unipol Domus per 2-1, ma i ragazzi di Mazzarri escono dal match con tanti rimpianti. In vantaggio con Pavoletti, i rossoblù vengono rimontati dai gol di Ibanez e Pellegrini. Nel mezzo però una partita tosta e con diverse occasioni, tra cui una traversa di Bellanova e un’occasione di Pavoletti proprio prima del pareggio giallorosso. La classifica purtroppo piange visto che il Cagliari è ultimo da solo con sei punti e lunedì si va a Bologna.

LA CRONACA

Mister Mazzarri in totale emergenza schiera Cragno in porta, Zappa e Lykogiannis sulle fasce difensive, Carboni e Ceppitelli centrali, Bellanova e Marin sulle corsie esterne in mezzo al campo, con Deiola e Grassi in mezzo e la coppia Pavoletti-Joao Pedro davanti.

Avvio forte della Roma che colleziona un paio di calcio d’angolo che però non fruttano nessuna occasione da gol. All’8’ clamorosa chance per il Cagliari con Bellanova che lanciato in profondità stoppa la palla al volo e calcia verso la posta colpendo la traversa. Al 15’ colpo di testa di Cristante, palla alta. Cagliari molto ben messo in campo nonostante le assenze, Roma che dopo mezz’ora di gioco è stata letteralmente disinnescata. Al 33’ cross di Karsdorp, colpo di testa di Abraham, ma è bravo Ceppitelli a difendere la porta e a concedere solo un corner ai giallorossi. Un minuto dopo cross di Vina, Cragno respinge addosso ad Abraham ma per fortuna il tocco dell’inglese si spegne sul fondo. Al 41’ discesa di Lykogiannis sulla sinistra, palla in mezzo per Pavoletti anticipato all’ultimo da Mkhitaryan. Il primo tempo si chiude sullo 0-0 con un buonissimo Cagliari.

La Roma lascia negli spogliatoi Mkhitaryan, dentro El Shaarawy. Al 52’ Cagliari in vantaggio: cross dalla sinistra, la palla la tocca Bellanova dopo un mancato intervento di Vina e finisce a Pavoletti che due passi batte Rui Patricio. Al 56’ reazione della Roma: cross di Karsdorp, Cragno smanaccia, la palla finisce a El Shaarawy che di mezza rovesciata conclude, palla fuori anche dopo una deviazione di Abraham.

Al 59’ Pavoletti spreca la chance del 2-0: Deiola serve in mezzo l’attaccante rossoblù che solo davanti al portiere scivola e conclude in maniera fiacca. Al 63’ cross di El Shaarawy, colpo di testa di Zaniolo, palla fuori. Al 67’ Roma vicinissima al gol: cross in mezzo ancora di Karsdorp, Pellegrini si avventa sul secondo palo e prende la traversa.

Al 69’ Mancini va vicinissimo al pareggio ma il suo tiro ravvicinato sfiora il palo alla sinistra di Cragno. Sul ribaltamento di fronte fantastico cross di Bellanova, Pavoletti si tuffa di testa e Rui Patricio compie un miracolo.

Al 71’ la Roma pareggia: corner di Pellegrini e capocciata vincente di Ibanez. Al 78’ la Roma passa in vantaggio: punizione magistrale di Pellegrini che si infila sotto l’incrocio dei pali. Dentro per il Cagliari Oliva e Keita, fuori Grassi e Deiola. Sei minuti di recupero, ma la partita non cambia più e la Roma vince.