Mister Lopez sorprende tutti ripudiando la difesa a tre a lui tanto cara e proponendo uno schieramento a quattro dietro con Faragò e Lykogiannis sulle fasce e la coppia Andreolli-Ceppitelli in mezzo. A centrocampo titolare a sorpresa Deiola con Ionita, Barella e Padoin. Davanti, Farias e Pavoletti.

Cagliari subito aggressivo con Deiola dopo pochi secondi: palla a lato. All’ottavo tiro a giro di Farias e palla ancora di poco a lato. Al 13’ salvataggio miracoloso di Lykogiannis su un tiro a botta sicura di Under. Due minuti dopo la Roma va in vantaggio con un colpo da biliardo di Under. Cagliari che subisce il gol avversario dopo un buon avvio e infatti solo al 32’ si ripresenta dalle parti di Alisson con Pavoletti, ma la palla è ben bloccata dal portiere giallorosso. Al 36’ palla velenosa in mezzo di Deiola, ma Alisson con un salvataggio incredibile evita il gol. Tre minuti dopo ancora Deiola con un sinistro a filo di palo rende pericoloso il Cagliari. IL primo tempo si chiude col vantaggio giallorosso.

Nella ripresa ancora Cagliari in avanti con Farias bei primi secondi che per poco non approfitta di uno svarione difensivo di Capradossi. Roma poi pericolosa con alcune giocate di Under, ma Cragno è attento. All’11’ Farias spreca una chance clamorosa a tu per tu con Alisson incartandosi da solo al momento del tiro. Al 21’ colpo di testa di Fazio e palla alta. Alla mezz’ora ancora Farias sfugge alla difesa della Roma, con Kolarov che lo anticipa in corner di un soffio. Al 39’ Sau, appena entrato, si mangia un’altra incredibile occasione solo davanti ad Alisson. Assalto finale dei rossoblù ma ancora una volta invano. La partita finisce così.

IL TABELLINO

CAGLIARI (4-4-2): Cragno; Faragò, Ceppitelli, Andreolli, Lykogiannis; Deiola, Barella, Padoin (44’ st Han), Ionita (38’st Cossu); Farias (32’ st Sau), Pavoletti. A disp.: Rafael, Crosta, Giannetti, Caligara, Pisacane, Miangue, Dessena. All.: Lopez

ROMA (4-2-3-1): Alisson; Bruno Peres (14’ st Florenzi), Capradossi (25’ st J.Silva) Fazio, Kolarov; Gonalons, Deportivo Rossi; Under (40’ st Schick), Nainggolan, Gerson; Dzeko. A disp.: Skorupski, Lobont, L. Pellegrini, El Shaarawy, Antonucci. All.: Di Francesco.

ARBITRO: Di Bello

MARCATORI: 15’pt Under (R);

AMMONITI: Lykogiannis, Barella, Ionita, Ceppitelli (C); Gerson (R)

ESPULSI:

LE PAGELLE

I PIU’

Lykogiannis salva un gol poco prima del gol di Under e in generale, seppur con qualche esitazione di troppo, disputa una buona partita. Così come Barella, di fronte all’amico Nainggolan gioca una buona partita, forse un po' troppo nervosa come spesso gli capita. Il migliore di tutti è a sorpresa forse Deiola, uno dei più pericolosi soprattutto nel primo tempo. Lotta e combatte Pavoletti contro Fazio, ma non riesce a trovare il guizzo decisivo.

I MENO

Andreolli ancora una volta troppo insicuro sia nelle chiusure zia soprattutto nell’impostazione, suo vero tallone d’Achille. Ionita dovrebbe fare da collante tra centrocampo e attacco ma si vede poco e non è incisivo come dovrebbe. Farias gioca anche una buona partita, ma è imperdonabile l’errore sotto porta a tu per tu con Alisson. Scarso contributo anche da Padoin, anche se l’impegno lo mette sempre. Imperdonabile anche l’errore di Sau davanti ad Alisson, così come successo a Farias.