Una partita da cardiopalma. Cagliari-Sampdoria finisce 4-3 per i rossoblù dopo una rimonta clamorosa, da 1-3 a 4-3! Il gol della vittoria è siglato da Cerri!

LA CRONACA. Un solo cambio rispetto alle formazioni della vigilia, ovvero Castro al posto di Nandez. Per il resto tutto confermato. Parte subito forte il Cagliari, tiro di Joao Pedro da fuori e palla alta. Al 9’ botta da fuori di Faragò, deviata in corner. Al 22’ altro destro di Joao Pedro in caduta ma Audero blocca. Il Cagliari fa la partita, ma i blucerchiati chiudono bene ogni varco. Al 26’ bel cross dalla sinistra e palla per il colpo di testa di Joao Pedro che colpisce male, facile per Audero bloccare. Samp pericolosa al 27’ con un calcio di punizione di Ramirez spizzato da Ferrari e palla fuori.

Al 35' una delle azioni più belle di tutto il torneo: rovesciata di Quagliarella strepitosa, la palla colpita forte e precisa, ma straordinario riflesso di Rafael. Al 37’ Pellegrini scivola all’interno dell’area di rigore e falcia Gabbiadini, calcio di rigore che Quagliarella trasforma. La reazione rossoblù è tutta su un tiro-cross di Pellegrini che nessuno trasforma in gol. Il primo tempo si chiude con la Samp in vantaggio.

La ripresa vede subito il raddoppio della Sampdoria con Ramirez che scarica un sinistro inparabile per Rafael. Al 61’ Nainggolan su punizione, ma Audero respinge. Sul capovolgimento di fronte la Sampdoria segna con Gabbiadini, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Al 69’ il Cagliari accorcia le distanze ancora con una botta da fuori di Nainggolan che sorprende Audero all’angolino. Ma un minuto dopo ancora Quagliarella con un sinistro al volo batte Rafael e fa 3-1, clamorosa beffa per il Cagliari! Al 75’il Cagliari torna sotto con Joao Pedro che spizza di testa un cross dalla sinistra. Due minuti dopo il Cagliari pareggia ancora con Joao Pedro su assist di Nainggolan. Una partita epica!

Il Cagliari spinge ancora per trovare il gol del sorpasso e lo trova al 52’ col primo gol in campionato di Cerri entrato qualche istante prima per Simeone! Incredibile partita.