E' ormai questione di ore: Alfred Duncan con ogni probabilità sarà un nuovo giocatore del Cagliari. Il 27enne centrocampista ghanese, che con la Fiorentina ha un contratto sino al 2024, non sta trovando spazio in viola.

Ed ecco che Di Francesco, dopo l'esperienza condivisa a Sassuolo, sarebbe ben felice di riabbracciarlo. Numerosi i club che in queste settimane sono stati accostati il giocatore; alla fine ha deciso di raggiungere l'allenatore che più di tutti ha creduto in lui.

Muscoli, sostanza, equilibrio: caratteristiche indispensabili per un reparto che nelle ultime settimane ha evidenziato importanti lacune. Per la giornata di domani sono programmate le visite mediche a Villa Stuart, sabato Duncan raggiungerà i nuovi compagni per il primo allenamento con la squadra.

L’operazione è stata impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Foto Instagram Alfred Duncan