Il Cagliari perde ancora in questo difficilissimo inizio di Serie A. Contro il Milan arriva la quarta sconfitta in sei partite, bilancio che si fa pesante. La gara contro i rossoneri si era anche incanalata bene col gol del vantaggio di Luvumbo attorno alla mezz’ora, ma l’ennesimo errore di Radunovic da inizio campionato ha spianato la strada alla squadra di Pioli che ha pareggiato con Okafor e segnato il gol del raddoppio con Tomori allo scadere. Nella ripresa poi Loftus-Cheek ha chiuso i conti sull’1-3.



LA CRONACA



Il Cagliari si schiera col 3-5-2: Radunovic in porta, linea difensiva a tre Hatzidiakos-Dossena-Wieteska, Zappa a destra e Augello a sinistra sulle fasce, Nandez con Makoumbou e Sulemana in mezzo al campo, Luvumbo e Petagna coppia d’attacco.



La prima sfuriata offensiva del Milan dopo nemmeno due minuti porta al tiro Reijnders, bel destro ma palla fuori. Al 6’ Luvumbo cade in area di rigore contrastato da Tomori, l’arbitro fa proseguire, grandi proteste dei rossoblù. Al 9’ colpo di testa alto di Okafor. Al 22’ Luvumbo si scatena in contropiede, supera Adli, mette in mezzo ma né Petagna, né Nandez raccolgono l’occasione da gol. Al 28’ Okafor, piazzato a centro area, si ritrova la palla per calciare, ma il suo sinistro è debole ed è ben bloccato da Radunovic. Al 29’ il Cagliari passa in vantaggio: Nandez ruba palla ad Adli, serve Luvumbo che scarica un sinistro imparabile per Sportiello sotto la traversa. Al 40’ il Milan pareggia: cross al centro di Pulisic, Radunovic respinge male sui piedi di Okafor che a porta vuota segna: grave errore del portiere serbo, l’ennesimo della stagione. Al 45’ sventola di Theo Hernandez, Radunovic devia in corner: dal calcio d’angolo seguente arriva il raddoppio del Milan con Tomori che a porta vuota raccoglie un cross di Pulisic. È l’ultima emozione del primo tempo.



All’intervallo mister Ranieri lascia negli spogliatoi Wieteska ed entra Oristanio. Al 56’ bella azione del Cagliari: Oristanio dentro per Petagna, sponda per Luvumbo che calcia ma il suo tiro è respinto in calcio d’angolo dalla difesa rossonera; sul corner seguente Loftus-Cheek spazza via di testa, arriva Sulemana che calcia, ma ancora una volta il tiro si infrange contro il muro rossonero, tentativo anche di Oristanio, palla altissima. Al 60’ però il Milan cala il tris: botta da fuori di Loftus-Cheek e palla in buca d’angolo. Al 67’ fuori Petagna e Sulemana, dentro Shomurodov e Viola. La partita perde di intensità, il Milan la ‘addormenta’ e il Cagliari non riesce a reagire. All’81’ fuori Zappa e dentro Di Pardo. A cinque minuti dalla fine dentro anche Deiola per Makoumbou. Al’88’ Luvumbo mette in mezzo per Oristanio che aggancia un pallone difficile e lo gira immediatamente verso la porta di Sportiello che è attento e respinge. Cinque minuti di recupero ma il risultato non cambia più.