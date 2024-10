Domenica felice per lo sport isolano col Cagliari del confermato mister Lopez che rimedia un punto di importanza vitale nell'insidiosa trasferta di Milano contro l'Inter e la Dinamo Sassari che va a vincere a Varese contro la Cimberio per un totale di 112-91.

La domenica calcistica inizia nel migliore dei modi per i rossoblu che al 39' passano in vantaggio a San Siro grazie a un rigore causato da un tocco di mano in area di Juan Jesus e realizzato da Pinilla. Nella ripresa, Icardi regala smalto al gioco neroazzurro spaventando i rossoblu con un pericoloso tiro che finisce sopra la traversa. Al 51' Nagatomo fa partire il cross che, dopo un tocco di Icardi, finisce dalle parti di Rolando che anticipando Astori la mette dentro per il definitivo 1-1.

A Varese, invece, la ventesima giornata di Legauno premia la Dinamo che annienta i padroni di casa grazie ai soliti Marquis e Caleb Green, Travis e Drake Diener. A fine primo quarto la Dinamo è già a +11 e il vantaggio viene difeso anche a metà gara nonostante l'intraprendenza degli avversari guidati da Banks. Al terzo quarto va in scena lo show dei cugini Diener che con una serie di triple portano Varese a -15, vantaggio destinato ad aumentare nel quarto quarto con gli uomini di Meo Sacchetti che dilagano trascinando Sassari ad una netta vittoria di 112-91.