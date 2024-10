Il primo a prendere la parola è stato il Direttore commerciale e marketing del club rossoblù, Mario Passetti : “Non parleremo degli aspetti tecnici, ci premeva dare spazio alle località che ci ospitano. Abbiamo scelto di tornare a Pejo e Aritzo con molta felicità. Ci siamo trovati molto bene e in tanti ci hanno chiesto di tornare, a cominciare dai giocatori. E questo doppio ritorno è anche per una questione di scaramanzia come spesso capita nel calcio. Abbiamo buoni ricordi di questi due ritiri, per motivi diversi”. Successivamente è stato proiettato un video che ripercorreva i più bei momenti passati dai giocatori lo scorso anno in entrambe le sedi del ritiro.

A prendere la parola è stato poi l’Assessore al bilancio del Comune di Pejo, in rappresentanza del Sindaco, assente per motivi lavorativi: “Porto i saluti del Sindaco. Il nostro è un paese piccolo, ma con tante belle montagne. Io sono un tifoso del Cagliari dai tempi di un certo Gigi Riva. Siamo felici di collaborare ancora con il Cagliari per il secondo anno. Trentino e Sardegna sono lontane, ma vicinieper tante cose. E in quest’occasione ci avvicineremo anche di più. Pejo aspetta con trepidazione la squadra del Cagliari e spero che l’aria fresca e frizzante possa permettere ai ragazzi di prepararsi al meglio. Ringraziamo la squadra per quel che ha fatto quest’anno, nonostante assenze importanti e altre problematiche. Vi aspettiamo a Pejo”.

La parola è passata al Sindaco di Aritzo Gualtiero Mameli: “Ringrazio il Presidente Giulini per il rinnovato invito. E grazie anche a Pejo con cui è nata una collaborazione. Grazie a tutto il Cagliari. Le cose sono andate bene lo scorso anno, a cominciare dagli obiettivi raggiunti dalla squadra. La campagna acquisti e stata ottima, non ultimo l’arrivo d Borriello, che ad Aritzo ancora non c’era. Ci stiamo già preparando per l’accoglienza alla squadra. Teniamo molto al fatto che la squadra riceva l’affetto dei tifosi del centro Sardegna. Ci fa onore essere scelti ancora per il terzo anno”.

Due parole anche dai giocatori presenti alla conferenza. Inizia Daniele Dessena, il capitano:”Lo scorso anno siamo stati bene, sereni, sia ad Aritzo che a Pejo. Personalmente a Pejo ho rivisto la luce dopo l’infortunio, proprio lì ho ricominciato ad allenarmi con la squadra nonostante fossi molto indietro. Per me è stata una grande gioia toccare nuovamente il campo, l’erba. Non avevo fatto l’escursione a 3 mila metri e quindi il prossimo luglio vorrei farla. Ero andato via prima dal ritiro per togliermi i chiodi dell’operazione, ma i ragazzi so che hanno concluso al meglio il ritiro. Tutto è andato nel migliore dei modi. Grazie al sindaco di Pejo e a tutte le persone della cittadina trentina”.

Chiude Sau: “Fa piacere che la società abbia rinnovato il contratto con queste due città. A Pejo siamo stati benissimo, non ci è mancato nulla. Abbiamo ricevuto tanto affetto e abbiamo lavorato benissimo. Ad Aritzo io sono di casa, abbiamo sentito il calore dei nostri tifosi ancora più maggiormente. E per noi è stata una carica in più in vista della stagione”. Dopo le foto di rito il tutto si è chiuso con la degustazione dei prodotti locali sia della cittadina trentina, sia di quella sarda. E un arrivederci al prossimo luglio.