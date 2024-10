Il classe '92, accompagnato dalla traduttrice croata, ha parlato così: "Sono molto felice di essere a Cagliari. Per me è stato un onore che il Cagliari mi abbia cercato, anche per il valore della serie A italiana. Il Bordeaux? Avevo altre proposte, ma la mia priorità era questa. Il mio ruolo? Non mi piace parlare di me, farò parlare il campo. L'importanza della presenza di Srna? Sono molto contento di trovare due ragazzi croati come Pajac e Srna. Darijo mi ha detto che dovevo venire qua perché i tifosi sono stupendi. Non potevo non venire qua. Mi ha detto che questa opportunità è unica. Il numero 6? Ringrazio il capitano e tutti gli altri che mi hanno permesso di prendere questo numero. Non sarà facile perché è stato il numero di una leggenda come Lopez per questo club. Per me sarà una spinta ancora maggiore per fare bene e aiutare il club.

Il Cagliari è sempre stata la mia prima scelta è ringrazio tutti per essere qua. I mondiali per me sono stati un'esperienza unica e indimenticabile. Sono stati 50 giorni incredibili e si è visto cosa abbiamo fatto. Abbiamo fatto grandi cose per la nostra Croazia. Dopo il Mondiale ho avuto alcune settimane di vacanza, ho già fatto due allenamenti con il Cagliari e penso che migliorerò la mia condizione giorno dopo giorno. Sono in un campionato difficile, ne sono consapevole. Non sono preoccupato, l'unico ostacolo è la lingua ma spero di imparare presto l'italiano. Modric in Italia? È il numero 1 al mondo nel suo ruolo. Non so se arriverà in Italia, per me sarebbe un grande piacere perché sarebbe la conferma che la serie A è una Lega fortissima".