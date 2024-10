Nella stupenda location del Forte Village a Pula, il Cagliari Calcio ha organizzato una tavola rotonda con i giornalisti della carta stampata per fare un po’ il punto dellasituazione a cavallo tra la fine della stagione scorsa e l’inizio di quella nuova, che hagià visto il club rossoblù annunciare il nuovo allenatore, Rolando Maran.Assente il presidente Giulini, a fare le sue veci è stato il Direttore Generale MarioPassetti, il quale ha voluto chiarire gli ultimi movimenti in casa Cagliari: “La priorità, in questo momento, è lavorare sulle infrastrutture, con lo stadio in primo piano.

Innanzitutto, c’è la volontà di migliorare la Sardegna Arena per renderla sempre piùbella. Poi, aumentare il numero di campi ad Asseminello per le varie squadre checompongono il Cagliari Calcio, dalla prima in giù. E, infine, ultimo, ma non ultimo,siamo sempre focalizzati sulla questione del nuovo stadio. Stiamo parlando con ilgruppo progettista e siamo in dirittura d’arrivo per definire il tutto per l’incarico delprogetto esecutivo”.

Il Dg rossoblù ha poi presentato la campagna abbonamenti per la stagione 2018/2019. Il claim (“Insieme, ogni maledetta domenica”), era già stato svelato qualche giorno fasui canali ufficiali rossoblù, ma a questo è stato aggiunto un video esplicativo che “spiega” in qualche modo la scelta di questo titolo forte (https://www.youtube.com/watch?v=Delint5RBno).

I protagonisti, simbolicamente, sono i tifosi rossoblù, chiamati a scendere in campo fianco a fianco alla propriasquadra del cuore.

La campagna pubblicitaria è stata affidata all’agenzia dicomunicazione sarda ADDV DMCS e il concept creativo è ispirato da Al Pacino nelfilm di Oliver Stone del 1999 “Any given Sunday”, Ogni maledetta Domenica, appunto.

La campagna abbonamenti prevede inizialmente due fasi. La prima inizierà domani, mercoledì 20 giugno e prevederà la prelazione per i vecchi abbonati (8.500) con dueesclusivi vantaggi: la possibilità di abbonarsi ad un prezzo speciale e la possibilità difar abbonare un amico allo stesso prezzo speciale. Il periodo di prelazione terminerà il prossimo 14 luglio e fino al 30 giugno si potrà conservare lo stesso posto dellapassata stagione. Il 16 luglio inizierà la seconda fase della campagna abbonamenti, aperta a tutti glialtri tifosi, la quale terminerà il prossimo 31 luglio.

I prezzi degli abbonamenti non subiranno aumenti rispetto alla passata stagione. Durante tutta la prima fase i tifosi potranno rateizzare i pagamenti e inserire nella rata, per esempio, un prodotto dimerchandising ad un prezzo scontato, scegliendo tra la maglia gara, la felpa vintage e la polo.

Inoltre, tutti gli Under 12 usufruiranno di una promo dedicata con lapossibilità di abbonarsi ad un prezzo speciale in tutti i settori della Sardegna Arena.

Un’altra delle novità illustrate dal Dg Passetti nell’incontro con i giornalisti, è quella del programma membership “Passione Casteddu”. Grazie ad una nuova carta specialei tifosi rossoblù potranno entrare e vivere da più vicino la famiglia del CagliariCalcio: la card è sottoscrivibile gratuitamente per il primo anno, e già a partire daquesta stagione sostituirà la Fidelity card. Per chi aderirà al programma sono previstinumerosi vantaggi, opportunità ed esperienze esclusive che verranno via via scopertedurante il campionato. Si potranno, per esempio, conoscere e incontrare dal vivo ipropri beniamini rossoblù, partecipando ad eventi e iniziative, o prendere parte a tourguidati del Centro Sportivo di Assemini o, ancora, assistere agli allenamenti dellaprima squadra alla Sardegna Arena. La membership, inoltre, consentirà la prelazionesui biglietti nelle gare di cartello alla Sardegna Arena, lo sconto del 15% su ogniacquisto nei Cagliari Store e online, oltre alla possibilità di sfruttare promozioni esconti legati ad aziende partner del Cagliari.

Infine, anche i baby tifosi Under 12avranno tanti vantaggi, come la possibilità di entrare in campo con i calciatori inoccasione delle partite casalinghe, quella di accedere all’Area Kids durante le partite,partecipare alla festa annuale “Junior Casteddu” allo stadio e organizzare il propriocompleanno alla Sardegna Arena ad un prezzo speciale. L’iscrizione al programma member ship “Passione Casteddu” sarà gratuita anche per tutti i tifosi che siabboneranno dal 20 giugno.

Infine, tra le tante iniziative interessanti, c’è il nuovo progetto “Rossoblù si nasce”. A tutti i nuovi nati, il Cagliari Calcio regalerà il “Passaporto del baby tifoso rossoblù” euno speciale bavaglino del Cagliari con grafica dedicata.ù

Potenzialmente, questainiziativa, riguarda tutti i neonati della Sardegna. I genitori dovranno iscrivere ilproprio figlio, entro gli 8 mesi dalla nascita, nella sezione dedicata riservata del sitoufficiale: basterà scaricare l’apposito modulo e inviarlo assieme all’attestato dinascita del bambino all’indirizzo babyrossoblu@cagliaricalcio.com. L’iniziativa prenderà il via ufficialmente il prossimo 1 agosto.

A corredo della giornata di ieri, anche un triangolare che ha visto protagonisti lasquadra dei giornalisti sardi, la squadra del Cagliari, con dirigenza e staff, capitanatadal presidente Giulini, per l’occasione portiere d’eccezione, impreziosita dallapresenza di Alessandro Deiola, e quella degli sponsor rossoblù, con Infront in primopiano. Per la cronaca, il torneo è stato vinto da questi ultimi, che hanno battuto infinale il Cagliari con il punteggio di 3-1.