Dopo la vittoria di ieri contro il Parma per 4 a 0, la seconda vittoria in tre partite per Gianluca Festa alla guida della squadra rossoblù, il Cagliari può ancora credere nella salvezza.

"Continuiamo a sperare: nulla è impossibile. L'Atalanta è in vantaggio, ma nel calcio non si sa mai”, ha commentato dopo la partita Mpoku, autore del terzo gol per il Cagliari, dopo quelli di Ekdal e Farias e prima di quello di Cop.

"I ragazzi hanno preso coscienza delle loro possibilità. Il nostro lavoro è stato di metterli in condizione di esprimersi al massimo, sia sotto il profilo fisico che quello mentale. La squadra era a posto sul piano atletico, ma l'allenatore indica una strada, poi dipende dai giocatori, in campo vanno loro”, ha detto Gianluca Festa al termine della gara. “Oggi è stata una buona prestazione, un nuovo passo per poter alimentare un minimo di speranza. Sicuramente continueremo a giocare con questa voglia e con questo impegno sino alla fine”.

“La tabella salvezza? Viviamo alla giornata, pensiamo a noi, non all'Atalanta: anche perché se non facciamo punti, ogni speranza è inutile”. Da oggi, archiviata la vittoria contro il Parma la squadra lavora pensando al prossimo appuntamento, sabato alle ore 18, con la Juventus.

Foto copertina tratta dal sito ufficiale del Cagliari Calcio