Finisce 3-1 per il Cagliari l’amichevole internazionale della Sardegna Arena contro la capolista del campionato polacco, il Pogon. Al vantaggio degli ospiti nel primo tempo con Spiridonovic ha risposto la tripletta di uno scatenato Simeone, entrato a metà ripresa, ma capace di colpire per ben tre volte la porta avversaria.

Un buon test per il Cagliari, con diversi esperimenti. Maran ha proposto nel primo tempo l’inedita coppia d’attacco Cerri-Ragatzu con Birsa alle spalle; i due su sono mossi bene, hanno dialogato parecchio, ma come al solito è mancata la conclusione. L’entrata di Simeone ha poi cambiato le cose nella ripresa. Da segnalare inoltre il ritorno in campo di Faragò, che era fuori dallo scorso campionato dopo il grave infortunio.

Buona l’affluenza di pubblico quantomeno in tribuna centrale, che ha sostenuto i ragazzi rossoblù fino alla fine. Appuntamento adesso a domenica 20 ottobre quando alla ripresa del campionato il Cagliari ospiterà alla Sardegna Arena la SPAL.