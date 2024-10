Dopo l’esperienza da giocatore e dopo aver fatto parte dello staff tecnico rossoblù nell'interregno tra Liverani e Ranieri, Fabio Pisacane entra nel settore giovanile. Sarà collaboratore tecnico delle giovani promesse con focus sulla cura della tecnica individuale applicata alla fase difensiva.

Classe 1986, Pisacane è arrivato in Sardegna nel 2015. E da giocatore ha subito conquistato la Serie A. È anche il rossoblù che ha di fatto chiuso la porta del Sant'Elia realizzando l'ultimo gol - contro il Milan - della storia dello stadio inaugurato nel 1970.

“Nella mia vita ho sempre affrontato i capitoli professionali con grande entusiasmo, ora se ne apre uno nuovo. Ho già avuto modo di conoscere la passione con cui tutti nel nostro Settore giovanile perseguono lo stesso obiettivo: valorizzare il talento, fare crescere i ragazzi sotto il profilo tecnico e umano, perché davanti abbiamo potenziali calciatori del futuro ma prima di tutto gli uomini che verranno – spiega Pisacane dal sito della società rossoblu – Ringrazio il Presidente per la fiducia che mi ha rinnovato scegliendomi per questo percorso, e con lui Bernardo Mereu e il suo team che mi accoglie e con cui saremo sul campo quotidianamente. Come sempre e come ho fatto in tutte le mie esperienze, metterò tutto me stesso provando a trasmettere ciò che ho appreso negli anni da calciatore e in questi primi mesi da tecnico, al contempo con l'obiettivo di imparare e gioire insieme ai colleghi e i gruppi di ragazzi con cui lavoro”.