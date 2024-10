Piove sul bagnato in casa Cagliari. Non stiamo parlando del meteo che nella città sarda è tutt'altro che piovoso, ma della situazione in seno alla squadra di Lopez. Con la questione stadio sempre più intricata, con l'ipotesi sciopero sullo sfondo, arrivano brutte notizie anche dal campo.

Non bastasse l'infortunio di Ekdal che terrà lontano dai campi di gioco lo svedese per almeno due mesi e non bastassero le precarie condizioni di Cossu, elemento fondamentale nel 4-3-1-2 dei rossoblù, ecco i problemi per Dessena e Sau. Il centrocampista ha subìto una distorsione alla caviglia sinistra, mentre l'attaccante si è procurato la frattura del setto nasale. Entrambi sono a rischio per la gara contro il Catania. Sempre se si giochi...