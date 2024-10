Il Cagliari batte 1-0 il Pescara con gol di Joao Pedro su rigore e consolida il dodicesimo posto in classifica. Non è stato però un Cagliari brillante e più volte la squadra di Zeman è andata vicina al pareggio. Tre punti comunque meritati per un Cagliari che supera quota 40 punti, l’obiettivo prefissato a inizio stagione.

LA CRONACA

L’inizio di gara è equilibrato, ed è il Pescara ad avere le iniziative migliori con un paio di tiri scagliati verso la porta di Rafael nei primi 10’ di gioco. Al 14’ è Borriello ad andare vicino al gol ma la sua conclusione si spegne a lato di poco. Al 22’ calcio di rigore per il Cagliari per il fallo di mano di Fornasier (ammonito). Tira Joao Pedro e realizza: 1-0 per il Cagliari. Nemmeno un minuto dopo e Borriello va vicinissimo al raddoppio con un colpo di testa parato praticamente sulla linea di porta da Fiorillo. Nei successivi dieci minuti il Cagliari attacca ancora, ma manca sempre la parte più importante, quella del tiro in porta. Al 37’ punizione di Caprari ben parata da Rafael. Bene in uscita Rafael un minuto dopo poi su Memushaj. Nel recupero del primo tempo Rafael salva sul tiro di Caprari in corner. Il primo tempo si chiude col Cagliari in vantaggio.

Nella ripresa Pescara ancora subito pericoloso con Caprari, ma il suo tiro viene deviato in corner. Al 52’ gran sinistro di Borriello, ma Fiorillo è attento. E’ poi ancora Memushaj ad andare vicino al gol del pareggio, ma il suo tiro da pochi passi è preda di Rafael. Al 55’ gol dell’ex Cerri in fuorigioco però. Per i successivi 15’ non succede praticamente nulla, se non qualche cambio nel Cagliari, ma al 70’ è ancora il Pescara ad andare vicino al pari con Benali, bravissimo Rafael a bloccare il suo tiro. Al 75’ Joao Pedro da ottima posizione conclude altissimo. All’81’ è il turno di Sau ad andare al tiro, ma anche lui conclude alto. Nel finale un nervoso Muntari accende gli animi in campo, venendo subissato dai fischi e decidendo incredibilmente di lasciare il campo di sua spontanea volontà durante il recupero: davvero incredibile! La partita si chiude così, con la vittoria del Cagliari per 1-0.

TABELLINO

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael; Pisacane, Salamon, Alves, Murru (C); Ionita (13’ st Faragò), Tachtsidis, Barella (32’ st Padoin); João Pedro; Farias (20’ st Sau), Borriello. A disposizione: Crosta, Gabriel, Capuano, Deiola, Di Gennaro, Padoin, Han. Allenatore: Rastelli.

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Zampano, Bovo, Fornasier, Milicevic (45’ st Crescenzi); Coulibaly (27’ st Brugman), Muntari, Memushaj; Benali (27’ st Kastanos), Cerri, Caprari. A disposizione: Bizzarri, Coda, Bruno, Verre, Cubas, Mitrita, Muric. Allenatore: Zeman.

ARBITRO: Minelli di Varese

MARCATORI: 23’ pt Joao Pedro (C)

AMMONITI: Fornasier, Milicevic, Kastanos, Muntari (P); Bruno Alves (C)

ESPULSI: -

PAGELLE

Rafael 7: Il Pescara ha diverse occasioni, ma il portiere brasiliano è ancora una volta attentissimo, sia in uscita bassa, sia alta, ma anche tra i pali è sempre una sicurezza.

Pisacane 6,5: Rientro più che positivo per il campano che si riprende la fascia destra e rimane molto attento contro un avversario come Caprari, comunque pericoloso.

Salamon 6: Altra prova positiva del centrale polacco, rilanciatosi in questo finale di stagione. Bel duello con Cerri.

Alves 5,5: Il Pescara qualche grattacapo lo crea e in alcune circostanze il portoghese va in affanno, rimediando anche un’ammonizione.