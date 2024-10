Il Cagliari batte il Perugia per 3-2 e passa il turno in coppa Italia, dove affronterà la vincente della sfida tra Bologna e Cosenza. Un po’ di sofferenza c’è stata, col Cagliari prima in vantaggio per 1-0 dopo pochi minuti con Altare e poi sotto 2-1 grazie ai gol dell’ex Melchiorri e Di Serio. Ci pensano poi i due nuovi acquisti Lapadula, su rigore, e Viola, su punizione a regalare la prima vittoria stagionale a Liverani.

LA CRONACA

Per la prima stagionale mister Liverani schiera il Cagliari con il 4-3-3. In porta Radunovic, in difesa da destra a sinistra Di Pardo, Altare, Goldaniga e Obert, in mezzo al campo Viola play davanti alla difesa e la coppia Makoumbou-Lella mezzali, il tridente d’attacco è formato da Pereiro, Pavoletti e Luvumbo. Nel Perugia c’è l’ex Melchiorre da titolare.

Il Cagliari va subito in vantaggio dopo 2’: calcio d’angolo dalla sinistra e colpo di testa vincente di Giorgio Altare. Al 9’ incredibile errore di Kouan per il Perugia che solo davanti alla porta vuota, dopo un buco di Radunovic non insacca per il gol dell’1-1. Al 16’ cross di Viola per Pavoletti, colpo di testa alto del bomber rossoblù. Un buon Cagliari nella prima parte del primo tempo: dopo il cooling break al 25’ per refrigerarsi dal grande caldo la partita riprende. Al 32’ un lampo del Perugia: l’ex Melchiorri (applaudito dal pubblico sardo) servito in profondità fulmina con un diagonale di sinistro Radunovic per il pareggio degli umbri. Al 41’ ancora Melchiorri protagonista con un colpo di testa finito di poco a lato alla sinistra di Radunovic. Il primo tempo si chiude sul punteggio di 1-1.

Negli spogliatoi resta Di Pardo e va dentro Zappa. Al 49’ accelerazione di Luvumbo che penetra dalla sinistra, mette in mezzo ma Gori respinge. Al 60’ debutta Lapadula con la maglia del Cagliari, fuori Pereiro. Al 67’ il Perugia va in vantaggio: contropiede chiuso da Di Serio che assistito da Melchiorri fulmina la difesa rossoblù e Radunovic. Al 74’ fuori Lella e Obert, dentro Deiola e Carboni. Al 78’ Luvumbo atterrato in area di rigore, l’arbitro concede il penalty: batte Lapadula e pareggia! All’84 Melchiorri sfiora la doppietta con un gran tiro al volo che si stampa sulla traversa. All’85’ dentro Kourfalidis e fuori Pavoletti. All’86 Di Serio sorprende la difesa rossoblù, si invola verso Radunovic ma calcia a lato. All’89’ Viola riporta in vantaggio il Cagliari con una punizione magistrale col sinistro che si infila sotto l’incrocio. Cinque minuti di recupero ma il risultato non cambia più.