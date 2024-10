Periodo nero per il portiere del Cagliari Boris Radunovic. Dopo gli errori delle scorse settimane e la sostituzione stabilita da Ranieri con il suo vice Scuffet, ora arriva anche l'infortunio.

Il numero uno rossoblù ha riportato una contusione all'occhio durante l'allenamento nel centro sportivo rossoblù di Assemini.

L'estremo difensore serbo non è stato quindi convocato per la gara di domani contro la Roma. Il mister ha deciso di portare ventisei giocatori. Nella lunga lista anche Pereiro e Desogus. Prima convocazione anche per il portiere della Primavera Iliev.