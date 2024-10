La giornata di ieri per i tifosi del Cagliari è stata vissuta col fiato sospeso fino a tarda notte, quando si cominciava a capire quale sarebbe stato il futuro del Sant'Elia. Attorno alle 15,30 era previsto l'ennesimo, l'ultimo sopralluogo nell'impianto cagliaritano della commissione comunale che avrebbe dovuto dare il via libera per 5000 spettatori per la gara col Catania.

Inizialmente il sopralluogo non c'è stato, con una riunione che si è tenuta in Comune, ma verso sera ci si è spostati allo stadio. I lavori che andavano fatti in questa prima parte del restyling erano stati fatti tutti, ma mancava qualcosa nell'illuminazione esterna per l'uscita degli spettatori a fine gara. A quel punto si è deciso di provare a chiedere alla Lega di spostare la gara col Catania da sabato alle 18 a domenica alle 15, in modo tale da aggiare anche questo problema.

Questa mattina, infine, dovrebbe esserci la decisione finale che finalmente dovrebbe essere positiva per il Cagliari. Contro i siciliani si giocherà a casa e con il pubblico, seppur in minima parte. Poi si penserà a completare i lavori, come per esempio rimontare la Curva Sud, in modo tale da ottenere presto l'agibilità completa a 16mila spettatori. Stamane sapremo...