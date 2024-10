Giornata importante quella vissuta ieri in casa Cagliari sul fronte Sant'Elia. La conferenza di servizi, convocata in mattinata dal Comune di Cagliari per la valutazione dei lavori da eseguire nella struttura in vista del ritorno della squadra nell'impianto cittadino ha dato il via libera per i lavori di ristrutturazione. Tutti gli enti partecipanti (Comune, Regione e Sovrintendenza) hanno dato parere favorevole al progetto, che sarà approvato durante i lavori della Giunta comunale già convocata per oggi.

I tempi stimati per il completamento dei lavori si aggirano attorno ai 60 giorni. Per le opere sarà garantita la procedura d'urgenza e si cercherà di accorciare al massimo i tempi. Per il match con la Sampdoria o per quello contro l'Inter, previsti a fine mese, potrebbe anche aprirsi una porzione di stadio.